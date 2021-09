PROYECTOS DE IDENTIDAD DIGITAL POR STEPIENYBARNO

¿Tienes un estudio de arquitectura y no has afinado con la estrategia digital? ¿Demasiado tiempo en las redes con pocos resultados? Si este es tu caso, quizás no nosotros te podamos ayudar. Llevamos muchos años ayudando a mejorar la presencia digital de arquitectos y podemos estudiar tu caso.

Por eso, cada vez estamos más convencidos de las bondades de tener un buen Proyecto de Identidad Digital (PID) y, sobre todo ello, va el post de hoy.

¡A ver qué os parece!!

Mucho hemos hablando en este blog de Identidad digital, pero, conviene insistir en la importancia de que sea algo terrenal y que lo puedas aplicar en primera persona lo antes posible.

Si necesitas un asesoramiento personalizado echa un ojo a este post y, si te cuadra, vamos con ello.

Tanto en nuestros cursos como en los Proyectos de Identidad Digital que realizamos, de forma individualizada y personalizada, nos gusta incorporar una visión panorámica del mundo de la Identidad Digital.

Mucha gente se obsesionan en estar a tope en una red social o en hacer una web muy vistosa, pero que sólo interesa a otros arquitectos. Estar en la red hoy no va de publicar como loco en Instagram, va de tener una estrategia empresarial correcta y saber cómo traducirla en un entorno digital.

1 BUSCANDO LA VISIBLIDAD

Lo primero que nos gustaría recalcar es que es muy complicado tener una buena identidad digital si no se tiene bien clara cuál es tu identidad fuera de la red.

De hecho, el peor de los pecados es mostrar en la red algo que, en realidad, tiene muy poco que ver contigo. Así, no resultaremos creíbles y, por tanto, será imposible generar confianza.

1.1 Fortalezas

Igualmente importante es poder hacer un balance entre lo personal y lo profesional; es decir, si sólo hablamos de temas laborales en sí mismos, nos estaremos dejando una parte fundamental de la información fuera de juego.

Por eso, aunque al principio es complicado, vale la pena pararse con temas de índole más personal, como quién soy o quién me gustaría ser; que hay de mí que me gusta y quiero que sea la bandera de mi Identidad Digital y que hay de mí que me gustaría mejorar y que, de momento, es mejor que quede en un plano más discreto.

Si sólo nos centramos en decir lo que hemos hecho a nivel profesional, seremos uno más sacando pecho, sin nada que, realmente, nos diferencie.

Es decir, conviene tener bien claro cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades o áreas de mejora.

Esta etapa de autoconocimiento o de pararnos a poner palabras a lo que ya sabemos de nosotros mismos es fundamental para poder echar los cimientos del futuro edificio de identidad digital.

1.2 Web + Blog

Por ello, es mucho mejor intentar alinear nuestra Identidad Digital analógica con la que mostramos en el entorno online. De esta forma, la sinergia de ambas será nuestra verdadera identidad, siendo igual de verdadera una y otra. La analógica no es la real y la digital la virtual; ambas pueden tener el mismo peso y lo ideal es que vayan totalmente de la mano.

En este sentido, la gran mayoría de los arquitectos, ni se plantean que lo que mostremos en la red pueda tener el mismo peso (o más) que lo mostremos fuera. Otros, los menos, sí que ven que esto puede tener sentido; pero, ven que no es sencillo de conseguir.

Por último, unos pocos, ya están en la red intentando aprovechar las bondades de esta lógica. ¿Algunos de ellos? En general suelen ser arquitectos jóvenes como TXP, n´UNDO, Paisaje Transversal, Vaumm, Zuloark, Anna & Eugeni Bach o Ecosistema Urbano.

Así, el experto en Innovación Cívica, Domenico di Siena @urbanohumano, apuntaba hace un tiempo que,

“(…) Lo digital y lo presencial ya no son mundos paralelos e independientes, sino las dos caras de una misma moneda. La hibridación físico-digital de la ciudad, así como la de nuestra propia identidad, es cada vez más evidente y relevante. Para gestionar y entender la complejidad de nuestro hábitat ya no podemos no tener esta variable en cuenta.” (1)

Pero, para poder tener esta buena Identidad Digital lo mejor será que nos paremos y que reflexionemos sobre todos los aspectos que influyen en ello. Por eso, desde hace años siempre enfocamos el tema desde lo que llamamos Proyecto de Identidad Digital y que es bueno que, aunque pueda tener unos pilares comunes, siempre se pueda adaptar al máximo a las necesidades reales de cada uno de nosotros.

En este sentido, no hay que olvidar que, salvo excepciones, un PID que sea eficiente, siempre tendrá se sostendrá en una buena web, un blog visible y activo (el 95% de los blogs antes del año cierran el chiringuito) y una presencia en las redes sociales desde un punto de vista profesional. Todo ello, en según qué casos, habrá de ir acompañado de una buena estrategia de email marketing.

Viéndolo así, tener una adecuada presencia en la red es algo que está al alcance de todos; aunque, no por ello, serán todos los que la alcancen. La principal dificultad puede ser saber qué hacer para conseguirla y, sobre todo, cómo y en qué orden. No es que sea muy complicado; pero, hay que tener claro varias ideas de partida y, por supuesto, tener tiempo para implementarlas. En realidad, la buena noticia es que, con una hoja de ruta, nuestra identidad digital puede ser estupenda; la mala noticia es que, para conseguirlo, hace falta meter más horas de las que nos imaginamos.

En realidad, sobre Proyectos de Identidad Digital ya os hemos hablado en otras ocasiones (ver aquí), pero hoy quisiéramos incidir en la importancia que ha ido cogiendo esta actividad en nuestro día a día. Muchas veces, desde la teoría todo parece sencillo; pero es cuando bajas a tierra las ideas, cuando ves su potencial real.

1.3 Más sinergias

Por suerte, durante estos años hemos podido plantear estrategias de Identidad Digital a muy diversas escalas, desde organizar la Identidad Digital de un congreso, hasta pequeños asesoramientos a otros compañeros sobre temas de Identidad Digital para arquitectos. Y es en esta escala más pequeñita donde ahora mismo más nos estamos moviendo más; estar codo con codo con otros arquitectos para que puedan mejorar su presencia en la red, es algo que nos llena de alegría. La actual crisis ha dejado patas arriba al sector y son muchos los arquitectos con estudios de menos de tres personas los que intentan sobrevivir en este complejo panorama y el desembarco en la red, para ellos, no es sencillo.

De hecho, con la reducción de los encargos, los estudios han ido menguando hasta en muchas ocasiones ser uno mismo la propia oficina. En este caso, el tamaño sí importa; y la razón es bien sencilla: con la eclosión del mundo 2.0 y la importancia que van cogiendo temas empresariales, son tantas las actividades que hay que hacer para ser competitivo, más allá de sacar los proyectos adelante, que si vas solo, directamente, es imposible.

Así, lo más aconsejable es, sin duda, no seguir siendo un llanero solitario y buscar cuantas más sinergias mejor. Pero bueno… que nos desviamos del foco del post; así que, volvemos a la Identidad Digital.

En nuestro caso, cuando desembarcamos en la red, poco podíamos imaginar nuestra presente activad profesional, en la actualidad nos encanta ayudar a otros compañeros a que el tiempo que inviertan en el entorno digital sea realmente eficiente y que, en un medio plazo, puedan alcanzar una buena visibilidad y, en consecuencia, aumentar sus posibilidades laborales. En este sentido, conviene recordar que ser realmente visible en la red no es sencillo, pero que ni siquiera eso, en sí mismo, garantiza que los clientes vayan a aparecer. Convertir esta visibilidad en posibles clientes, tiene su arte y sobre ello reflexionamos en nuestros cursos y asesoramientos personalizados.

Así, una de las razones de tener una buena identidad digital será que gracias a ella podremos ayudar a otra gente con nuestros servicios. Porque no hay que olvidar que el objetivo empresarial de un estudio de arquitectura no ha de ser sólo buscar encargos como locos; lo principal es tener claro que nuestra meta principal ha de ser echar una mano a otras personas, futuros clientes, a resolver un problema que tienen en la actualidad.

Eso sí, para conseguirlo necesitamos de técnicas de ventas (ver aquí); pero es importante recalcar que primero ha de ser la intención de mejorar el mundo, luego ya veremos cómo lo conseguimos. Es importante que nuestros servicios o productos den un plus diferencial y no estemos todos ofreciendo lo mismo. Si no somos consciente de cómo es exactamente nuestro cliente potencial, nuestras posibilidades de éxito se van al garete.

En cualquier caso, para llegar a ello, será bueno estar en la mente de mucha gente y, entre ellos estarán nuestros potenciales clientes. Con el tiempo, si se trabaja bien este PID (Proyecto de Identidad Digital), la idea final será que para encontrar trabajo, no tendrás que ir a por él; si no que, en un momento dado quien quiera contar con tus servicios llegará a ti de manera natural.

Si por ejemplo te dedicas a temas de realidad aumentada en arquitectura y alguien piensa en este concepto, el plan es que, gracias a tu proyecto de identidad digital, le vengas a la cabeza de inmediato. Esto no es tan sencillo y tiene mucho que ver con cómo te trabajes tu propia marca, lo claro que tengas el valor que aportas como arquitect@ y las ganas que le eches al mundo del social media.

Al hilo de esta idea, en blogger Yoriento apunta que,

“(…) Muchas de las prácticas que denomino empleo 2.0 se basan en el uso de la Web Social no para buscar trabajo de forma convencional sino para que “el trabajo te encuentre” mediante técnicas de posicionamiento y marca, que facilitan tu localización; de presentación y reputación profesional, que convencen a tus potenciales clientes; y de networking y prueba social, que te mantienen conectado y valorado en la comunidad y ámbito profesionales que te interesan.” (2)

Con todo ello, tu curriculum no es tanto lo que has hecho, sino lo que puedes demostrar que sí sabes hacer. En la red, aunque no es sencillo, te puedes llegar a posicionar para que el trabajo venga hacia ti y no tengas que ir tú siempre a por él. Eso sí, adquirir esta visibilidad no se hace de la noche a la mañana. En cualquier caso, conviene ir cambiando las creencias que solemos tener sobre el curriculum. Como apunta Carlos Montilla,

“(…) Cambia el paradigma en el cual todo está orientado hacia ti y tus habilidades a la hora de actualizar el CV y piensa: ¿Para quién lo estoy actualizando?

Probablemente, muchas de las nociones preconcebidas que tienes sobre tu CV son falsas.

Lo cierto es que el hecho de redactar y montar tu CV es uno de los últimos pasos que debes dar a la hora de buscar trabajo.” (3)

2 ENTORNO DIGITAL

Entender que los nuevos tiempos han llegado para quedarse es un primer paso que parece que a los arquitectos nos cuesta un poco. Si miramos nuestras instituciones o nuestras universidades, salvo bonitas excepciones (ver temario de Fundamentos de la arquitectura de la URJC), no son muchas las que se estén poniendo las pilas en entender este cambio de paradigma y todo lo que ello implica a nivel de red.

2.1 Tiempos inciertos y fluidos.

Mientras tanto, el mundo, como ya adelantaba Bauman, es cada vez menos sólido y vivimos tiempos en los que todo va muy rápido (ver más sobre el tema por aquí). En este sentido, la tecnología, para bien y para mal, ha hecho una incursión muy veloz en nuestras vidas y esto lo ha cambiado casi todo. Además, los cambios son grandes y, en muchos casos, de un nivel estructural. No son pequeñas variaciones, ahora usamos el vídeo Beta y luego viene el VHS; no, no, esto es una concentración de cambios de tal volumen que cambia la forma de ver el mundo. Es más, ya se está viendo que incluso nuestra forma de pensar ha cambiado en muy pocos años. El “problema” es que, en la mayoría de los casos, ni nos damos cuenta; pero, si echamos la mirada hacia el pasado, vemos que hace muy pocos años nuestras vidas eran bien distintas.

Como afirman las expertas en Identidad Digital, Linda Castañeda y Mar Camacho,

“(…) Es precisamente en la combinación entre sociedad, cultura y tecnologías digitales donde radican hoy las mayores posibilidades para el aprendizaje y el enriquecimiento de la identidad de las personas.

Como consecuencia, es necesario hacer conscientes a todos los ciudadanos, de la forma en la que se desarrollan ambos – aprendizaje e identidad-, especialmente en un mundo cada vez más sofisticado desde un punto de vista tecnológico.

La identidad es algo fluido y dinámico, y se ha revelado además, como un concepto complejo y multidimensional. Podríamos asimilar este concepto con el denominado por Manders-Huits “identidad nominal”; es decir, el conjunto de atributos asignados a una persona por la sociedad, atributos que necesitan estar fijados –aunque sea de forma temporal– para que esa persona pueda ser identificada y re-identificada de forma consistente. Esa identidad nominal se organiza en torno a hechos y cosas relacionadas con esa persona en un rol o situación concreto.” (4)

Por ello, es importante recalcar que nuestra identidad digital no solo depende de lo que nosotros queramos transmitir, sino que en gran parte será un resultado de cómo los demás nos perciben.

Cada vez, es más importante el entorno social, por lo que con quién nos relacionamos termina siendo clave en la construcción de nuestra propia reputación digital.

Así, en el entorno digital, será importante cuidar todos los detalles pues muchas veces no será tan importante lo que queremos transmitir, sino cómo lo contamos o el lenguaje que usamos. No hay que olvidar que, a diferencia del mundo offline, en el entorno online funciona como un espejo muy claro de lo que somos. A ello hay que sumar que, fuera de la red, las palabras, muchas veces, se las lleva el viento, mientras que en la red todo queda fijado.

Nuestra forma de trabajar es sencilla, tenemos un esquema con el que organizarnos tres módulos: Marca + Estrategia empresarial + Comunicación online. A partir de ahí, nos vamos adaptando a las necesidades concretas de quien cuenta con nuestros servicios.

Quizás lo más complicado, desde nuestra experiencia, es concienciar a los arquitectos de que todos podemos tener una marca. Parece que sólo Ferrater y compañía pueden pensar en estos términos; pero la realidad es que, gracias a la red, cualquier arquitecto puede ir creando poco a poco su propia imagen.

Siguiendo esta idea, la joven arquitecta Elena de Frutos, desde su estupendo blog, comenta:

“(…) Considero que en los arquitectos, y en general en los profesionales de la rama creativa, la imagen debe ser un pilar más en la creación de la marca. La imagen te ayuda enormemente a crear marca porque son armas poderosas que conectan directamente con las experiencias, y las experiencias con las emociones. Y la emoción correcta te dará el posicionamiento que necesitas.

La imagen, por lo tanto, conecta con la identidad y la integridad:

Imagen: lo que muestras.

Identidad: lo que eres.

Integridad: la coherencia entre lo que muestras y lo que eres.

Por lo tanto, debes cuidar la imagen en tu currículo, tu tarjeta de visita, cómo vistes, y hasta cómo te presentas en las redes sociales. Porque tu imagen, tanto online como offline, está dejando una huella y dice mucho más de ti de lo que crees.” (5)

2.2 Reputación digital

En esta misma línea de pensamiento Yoriento suele comentar que marca es el perfume que usas; reputación, el olor que dejas

Así es como nos gusta trabajar en Stepienybarno, teniendo en cuenta que esta imagen de la que venimos hablando se construye por la suma de muchos pequeños detalles -que en la red vienen a ser el rastro digital o huella digital-. Con ello, es bonito ver cómo haciendo las cosas con tiempo y con confianza, acabamos siempre a terrenos fértiles y, sobre todo, que este tipo de colaboraciones están resultando muy satisfactorias tanto para nosotros como para nuestros clientes (ver aquí y aquí algunas opiniones).

De hecho, como bien comenta el arquitecto Tomás Fernández:

“(…) Si la primera impresión es la que cuenta, imaginaros entonces la importancia que puede tener para nosotros definir correctamente la información que crea nuestra Identidad Digital: datos personales, imágenes, citas, comentarios… Y, para ello, tenemos a nuestra disposición muchísimos medios: crear nuestro propio Blog, abrir nuestro perfil en las diferentes redes sociales, participando en diferentes comunidades y foros… Un trabajo que debemos cuidar, pues así es como nos verán y nos reconocerán los demás, pudiendo restar o dar valor a nosotros mismos o a nuestra empresa.” (6)

Sobre cómo tener un blog visible y activo o una buena web ya os hemos hablando previamente (ver aquí y aquí) y, aunque en gran parte es cuestión de técnica, la constancia y perseverancia deberán ser nuestros aliados más fieles.

2.3 Más confianza, mejores clientes.

El mundo digital nos abre un sinfín de posibilidad, siempre que entandamos que no podemos seguir haciendo lo de siempre. Necesitamos adaptarnos a lo que la red nos ofrece; a día de hoy se puede hacer un podcast, cursos online o un infoproducto por muy bajo coste y con un resultado estupendo.

Hace no mucho Enrique Alario reflexionaba en el blog de “Yo soy arquitecto” sobre esta idea:

“(…) La segunda herramienta sería el podcast, pues permite crear también contenido pero de una manera mucho más cercana. Además, en este momento que son tan pocos los podcast relacionados con el sector, es una oportunidad fantástica para posicionarse en este medio.

En mi caso el público objetivo de mi podcast no es el cliente de mi “negocio” de Arquitecto Técnico, sino que se dirige a otros técnicos (me costaría un post entero explicar mi estrategia con el podcast), pero un podcast que tenga como público objetivo aquellos particulares ajenos a la profesión que buscan solucionar problemas, o que estén en fase de reformarse una casa, o de hacerse una desde cero o cualquiera de estas temáticas, creo que tendría bastante éxito, quizá no en número de oyentes, pero sí en posicionamiento de marca, profesionalidad y confianza.” (7)

A su vez, si por ejemplo, alguien sabe mucho de Eficiencia Energética, sería bueno que se plantease cómo compartir ese conocimiento mediante cursos online. Otra opción, como bien nos hablaba Igma Pacheco-Rivas hace unos días en el grupo de facebook que moderamos y dinamizamos sobre de Identidad Digital, el mundo de los infoproductos ha llegado para quedarse y da mucho más juego del que se pudiera pensar en un primer momento (ver facebook live aquí: http://bit.ly/2ukUrUq).

3 EL SECRETO DE UN BUEN PID (Proyectos de Identidad Digital): TIEMPO

Vivimos tiempos de vértigo y parece que si no te has enamorado de tu idea de negocio y la has lanzado a toda pastilla, estás haciendo el canelo. Esto no va de ser el primero; lo importante es prepararse bien para salir a escena en el momento oportuno.

Como bien apunta Joan Vergara,

“(…) Llegar el primero a un nicho otorga ventajas innegables. Sin embargo no es imprescindible, y desde luego no te debes lanzar a lo loco simplemente para conseguir ser el primero.

Dicen los ingleses que “The early bird catches the worm”. Bueno, puede que siendo el primer pájaro caces más gusanos. Pero ojo, también puedes ser el primer gusano que salga al aire libre y que acabe en la panza de un petirrojo.” (8)

3.1 Elegimos ser tortuga y no liebre.

Exactamente igual que cuando hacemos un proyecto de arquitectura, para que un proyecto de identidad digital llegue a buen puerto, hace falta tranquilidad y tiempo. Si nuestros clientes quieren un proyecto de arquitectura rápido, tendrán muchas opciones o de que la idea no este madura o de que luego la obra ponga con el culo al aire la parte técnica del proyecto. Si esto es así, malamente la arquitectura podrá tener el lugar que se merece.

Por ello, los arquitectos bien sabemos que el mejor aliado de la arquitectura es tener la calma suficiente para que todo tenga su lugar. Así, a la hora de definir nuestra Identidad Digital, también necesitaremos tiempo. Si no lo tenemos, nos limitaremos a apostar por los fuegos de artificio; y eso, a medio plazo, no nos llevará muy lejos. Para poder saber hacia dónde queremos ir y cómo queremos mostrarnos en el trayecto hace falta trabajar mucho.

Sobre todo esto habla estupendamente Calvo con barba en este vídeo.

En este punto es importante que haya dos patas claras; por un lado, una visión muy terrenal, que tenga que ver con lo que se ha hecho hasta ahora y que pueda producir resultados casi inmediatos y, otra visión, más a medio y largo plazo, que nos permita soñar con lo que haremos en un futuro. Esta visión empresarial, nos permitirá tener clara la perspectiva a seguir y los objetivos a cumplir. Muchas veces, lo que tenemos es una maraña de ideas y lo que necesitamos es tener la oportunidad de poner un poco de orden y concierto para poder avanzar con cierta seguridad.

Hasta ahora no hemos querido tener demasiados PID (Proyectos de Identidad Digital) en marcha, y así seguiremos pues son procesos que requieren mucho cariño y dedicación; preferimos trabajar con po@s arquitect@s, pero dar una atención personalizada que intentar abarcar demasiado.

Por ello, no nos es posible colaborar con todos aquel@s que contactan con nosotros y sólo nos lanzamos con Proyectos de Identidad Digital en los que es muy claro que nuestra presencia es necesaria.

El factor principal que hace que esto sea así, es que se disponga de un tiempo concreto que dedicar al PID y que nuestra visión como arquitectos vaya a ser decisiva en el proceso. Nuestra forma de trabajar no es hacer las cosas nosotros, sino enseñar a hacerlas y para eso hace tiempo y muchas ganas!!

Aun así, en breve anunciaremos una nueva modalidad para el asesoramiento, pues muchas veces, hay compañeros que no tiene posibilidad de acometer un PID completo, pero sí que necesitan un asesoramiento más concreto y puntual. En breve, os contamos cómo lo haremos.

3.2 Objetivos claros

También, sería bueno comentar que, a diferencia de otros tipos de asesoramiento nosotros trabajamos desde dos vías:

1_ Mentoring o asesoramiento

2_ Facilitando que el proceso lo vaya descubriendo el propio cliente.

Así, por un lado, ponemos encima de la mesa ciertos caminos a recorrer y, por otro, a modo de catalizadores, hacemos las preguntas pertinentes para que sea la persona que nos contrata quien, de alguna forma, vaya forjando su propia andadura.

Somos arquitectos y hemos trabajado varios años como arquitectos “normales”; eso nos da la capacidad de entender muy bien a otros compañeros arquitectos. A su vez, nuestra formación en temas de Identidad Digital hace que podamos conjugar estos dos mundos con facilidad.

A partir de ahí, intentamos marcar cuáles son los objetivos de partida, y no olvidar que, como apuntábamos al comienzo de esta reflexión, aunque estemos hablando de un proceso laboral, estos objetivos pueden ser tanto personales como profesionales.

Si por ejemplo, vamos a necesitar hablar en público y nos puede el miedo escénico, podremos aprender técnica para conseguirlo, pero, seguramente, nos será más útil pararnos a ver que hay dentro de nosotros que nos está generando esta ansiedad. En este caso, obviar lo personal no será un buen plan.

Sin embargo, en otros casos, los objetivos serán más profesionales, como aprender un programa nuevo de CAD o BIM o formarnos en temas de marketing.

En cualquier caso, una cosa es tener claros los objetivos y otra que se tengan que hacer de manera inmediata; muchas veces, como comentábamos en punto anterior, darnos nuestro tiempo es clave para que todo marche bien.

3.3 Estrategia empresarial

Con todo ello, se traza este plan estratégico que normalmente solemos traducir en el modelo de negocio, canvas (ver aquí).

A su vez, como consecuencia de este trabajo, se suele hacer un plan de acción que define acciones o tareas concretas, tanto online como offline, que debemos realizar para ir en la dirección de los objetivos previamente definidos. De esta forma, muchas de las veces, diremos que no a proyectos o actividades que normalmente, por la inercia habitual, hubiéramos dicho que sí, para no salirnos de nuestro foco.

Armar todo este proceso no es tarea sencilla y, muchas veces, viene bien que nos echen una mano. Ir en solitario puede ser más duro e ineficiente de lo que pueda parecer. De partida, sería bueno constituir equipos de trabajo con compañeros que puedan estar en situaciones parecidas o contar con la ayuda profesional.

En este punto, podemos apoyarnos en profesionales que tienen una actitud más directiva y nos muestran el camino a transitar o en otros que nos van sutilmente ayudando a encontrar nuestro camino. En este segundo caso, que apela a la responsabilidad personal, la clave está en realizar buenas preguntas para poder descubrir itinerarios más novedosos.

En los PID que hemos llevado siempre intentamos navegar entre estas dos orillas en función de las necesidades concretas de la persona (o equipo) a la que estamos ayudando.

Así que, como veis trabajar con arquitectos, desde nuestra condición de arquitectos, es siempre un placer pues podemos entender a nuestro cliente desde sus problemas reales, sabemos cómo es su día a día.

En nuestro caso, por mucho que en los últimos años nos hayamos formado en estos otros temas de carácter más empresarial y digital, lo que más nos sigue interesando es la arquitectura y nuestro mundo de los arquitectos.

Para terminar, recordar que, sólo una vez que se tiene clara nuestra identidad fuera de la red, es posible trasladarla con éxito al entorno online. Eso sí, no tener ningún tipo de estrategia no significa que no vayamos a tener una Identidad Digital; otra cosa es que ésta sea buena o como a nosotros nos gustaría que fuera.

Por ello, siempre animamos a dedicar tiempo a pararse con este tema y luego ya vendrán las herramientas concretas de comunicación online (web, blog, redes sociales) que podrán traducir lo que somos en este apasionante mundo digital.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Así que, si te apetece compartirlo en cualquier otro medio, estaremos encantados de que lo hagas siempre y cuando cites el lugar donde lo has encontrado.

