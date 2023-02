De la PRECARIEDAD a la DIGNIDAD laboral en nuestros ESTUDIOS DE ARQUITECTURA.

Habituarnos, como profesión, a la precariedad no es un buen plan.

Mientras que un ingeniero tiene claro que, al poco de terminar la carrera, tendrá un sueldo digno y no estará en la obligación de meter miles de horas, l@s arquitect@s lo damos todo por la arquitectura. !!Qué nada frene nuestra pasión!!

Y este entusiasmo y generosidad, que de partida son estupendos, a medio plazo, se vuelven contra nosotros.

El porcentaje de arquitectos que vive con comodidad haciendo proyectos de arquitectura es mucho menor de lo deseado y está bien que nos lo recordemos.

A su vez, la profesión no pone excesivo interés en formarse como empresa y entender que para que nos vaya bien, debemos saber llevar un negocio.

Sobre estos temas tan mundanos y prosaicos va el el post de hoy. ¿Nos acompañas?

…

L@s arquitect@s amamos la arquitectura. Somos GENEROSOS y perfeccionistas por naturaleza y haremos lo que sea necesario por complacer al cliente.

En la carrera nos habitúan a meter miles de horas y pensar que si no hacemos proyectos de arquitectura, de alguna forma, nos estaremos traicionando.

Mientras tanto, la sociedad sigue distanciada de nuestro día y no valora excesivamente esta entrega desmesurada.

Como colectivo, nos VENDEMOS fatal y, en lo particular, nadie nos enseñó a hacerlo.

De hecho, por desgracia, todavía son muchos los arquitectos que miran por encima del hombro a quien habla de temas más empresariales.

Es importante recordar que la realidad es mucho más compleja de lo que nos gustaría.

El porcentaje de arquitectos que viven de la arquitectura con un buen sueldo y sin meter miles de horas es pequeño.

Sin embargo, son muchos los arquitectos que siguen empeñados en pelear a toda costa por esa pequeña porción del pastel que supone PROYECTOS de arquitectura.

Desde la crisis del 2008 la precariedad se ha instalado en la profesión y convivimos con ella como si nada.

No es normal que la mayoría de arquitectos, bien preparados y que continúan amando la arquitectura, estén PASANDO APUROS con la ilusión de que algún día todo cambiará.

Nos hemos acostumbrado a un estilo de vida nada saludable y muy poco rentable.

Y no, lo normal es que, si no hacemos algo muy concreto, no cambie la situación.

Si seguimos metiendo toda nuestra energía en hacer proyectos, no tendremos TIEMPO de plantearnos otras cosas.

Necesitamos abrir la mirada y entender que si no hay un factor diferencial de nuestros estudios de arquitectura y tenemos un público objetivo claro, solo podremos COMPETIR POR PRECIO.

Desde ahí, estamos vendidos como colectivo.

Imaginarnos en la periferia de la arquitectura puede ser el primer paso para que nos vaya medianamente bien.

En cualquier caso, necesitamos formarnos para saber cómo crear una MARCA, tener una sólida ESTRATEGIA empresarial y COMUNICARNOS consecuentemente.

Hacer buena web para un estudio de arquitectura no es tan sencillo. Casi nadie tiene un blog que muestre cómo es y cómo trabaja. Pocos tienen potentes perfiles en las redes sociales que nos ayuden a llegar a ese público objetivo.

Con todo ello, conviene no negar la realidad. Engañarnos con el “si quieres puedes” es la mejor forma de seguir en la mierda.

Ampliar la mirada y FORMARNOS empresarialmente (invirtiendo tiempo y dinero) es la única salida.

Lo demás es esconder la cabeza como el avestruz y quejarnos de que todo está muy mal.

Así, es clave que, más allá de lo que pudieran hacer Colegios de arquitectos o Escuelas de arquitectura, nosotros como estudio de arquitectura o llaneros solitarios nos pongamos las pilas. Dejar de normalizar nuestra auto-explotación es un primer paso.

Se pueden hacer muchas cosas; pero, lo que no podemos seguir por inercia MALVIVIENDO por un supuesto amor a una arquitectura que, por otro lado, cada vez tiene más minúsculas que mayúsculas.

…

Para mejorar en todos estos temas, te animamos a echar un ojo a estos post:

LA MARCA DEL ARQUITECTO

En este post hablamos dela importancia de tener una buena marca personal como arquitectos, lo que puede mejorar nuestras posibilidades laborales. A menudo, como arquitectos, tendemos a ser reacios a centrarnos en este aspecto, pero es fundamental identificar nuestros puntos fuertes y lo que queremos transmitir sobre nosotros mismos. Al tener claro nuestro valor como arquitectos, podemos comenzar a desarrollar una estrategia empresarial sólida. Como hemos visto en otros posts de nuestro blog, esto puede traducirse en un modelo de negocio y en acciones específicas. En resumen, trabajar en nuestra marca personal puede ser clave para el éxito en nuestra carrera como arquitectos.

…

¿ESTUDIOS DE ARQUITECTURA O EMPRESAS DE ARQUITECTURA?

En este post se destaca la importancia de tener una estrategia empresarial detrás de la presencia en redes sociales y blogs para que tenga impacto. Muchos arquitectos no tienen en cuenta que su estudio es una empresa y necesitan una estrategia para que funcione. La crisis del 2008 afectó especialmente al sector de la arquitectura y la construcción, por lo que es importante reflexionar sobre cómo los arquitectos y estudios pueden mejorar su situación. El post tiene como objetivo ofrecer algunas cuestiones para reflexionar.

…

PROYECTOS DE IDENTIDAD DIGITAL DE ARQUITECTURA

En este post incidimos en que muchos arquitectos tienen una presencia en línea insuficiente, con páginas web obsoletas y poco efectivas. Muchos piensan que tener una página web es suficiente, pero es necesario acompañarla con otras estrategias digitales, como blogs y redes sociales, para que sea efectiva. Aunque muchos arquitectos son reacios a entrar en este mundo, es importante tener una visión global y desarrollar una estrategia de identidad digital para destacar el potencial del estudio. Para tener éxito en línea, se requiere paciencia, dedicación y un enfoque estratégico.

…

Autores: Stepienybarno