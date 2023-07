Madrid Río doce años después

Por: Jose Fariña

Desde: elblogdefarina

Fotografía: Gente paseando por Madrid Río en octubre de 2010 Fuente: elblog

Hace algo más de doce años (en noviembre de 2010) escribí en el blog un artículo sobre Madrid Río que se titulaba «Madrid Río y el Manzanares». Aunque las obras todavía no habían terminado completamente ya estaba conformada su imagen final. Después de escribir el pasado mes de diciembre sobre “El Jardín del Turia” de Valencia me apetecía revisar lo que había contado hace años sobre el Manzanares a su paso por Madrid, y analizar el estado de esta actuación tan importante para la ciudad. De forma que me propuse realizar una actualización del estado del río cerca del que había vivido parte de mi niñez y adolescencia, pero al que entonces no se me había ocurrido ir nunca a verlo. Era como un objeto que decían que estaba ahí pero que, en realidad, para la mayor parte de los que vivíamos al lado, no existía.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

