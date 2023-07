.

Sorprendemente hay muchos ARQUITECTOS SIN TÍTULO DE ARQUITECTO que han firmado algunas de las mejores obras de arquitectura de todos los tiempos.

¿Algunos de ellos? Le Corbusier, Peter Zumthor, Mies van der Rohe, Tadao Ando, Frank Lloyd Wright, Carlo Scarpa, Buckminster Fuller, Luis Barragán y Adolf Loos

…

…

«¿Tuviste la peor corrección de todos los tiempos? ¿No pasaste tus exámenes? ¡No te preocupes! Antes de tirarte a la cama y llorar hasta dormir, después de publicar una linda y frenética selfie en Instagram, por supuesto (hashtag tan muerto), echa un vistazo a esta lista de nueve arquitectos célebres, todos los cuales comparten un rasgo en común. Podrías pensar que un deslumbrante título de arquitectura es un requisito para ser un arquitecto exitoso; ¿Por qué otra razón te harías pasar por tantos años de escuela de arquitectura? Bueno, aunque el título de «arquitecto» puede estar protegido en muchos países, eso no significa que no se pueda diseñar una arquitectura sorprendente, como lo demuestran estos nueve arquitectos, que lanzaron la convención al viento y tomaron el camino menos viajado a la fama arquitectónica.

1. Frank Lloyd Wright: Guarda esta imagen en tus favoritosFallingwater. Imagen ©Flickr user pablosanchez licensed under CC BY-SA 2.0 El hombre catalogado como «el mayor arquitecto americano de todos los tiempos» por el Instituto Americano de Arquitectos en 1991, curiosamente, no poseía un título de arquitecto, aunque recibió un doctorado honorario de bellas artes por su antigua escuela cuando estaba en los finales de sus ochenta años. Una combinación de circunstancias familiares y un desencanto con el sistema educativo, que Wright llamaría «un pisoteo de la manada» en 1956, lo llevó a abandonar la Universidad de Wisconsin en Madison en 1887, después de sólo un año de Estudios de ingeniería civil. En cambio, se mudó a Chicago para adquirir experiencia en el mundo real como asistente del arquitecto J.L. Silsbee. Mientras trabajaba bajo su supervisión, Wright tomó una oportunidad y solicitó un trabajo en Adler & Sullivan, que condujo a un aprendizaje de seis años en la prestigiosa firma. Antes de establecer su propia práctica en 1893, Louis Sullivan fue el fundamento de la enseñanza de Wright. Aunque su larga trayectoria estuvo marcada por el escándalo y la tragedia, la contribución de Wright a la arquitectura estadounidense y su popularidad prospera sin parangón. Continuó, sin embargo, albergando una opinión escéptica de la educación formal, como lo demuestra su observación en 1955 «la educación, por supuesto, siempre se basa en lo que era. La educación te muestra lo que ha sido y te deja hacer la deducción en cuanto a lo que puede ser. La educación tal como lo perseguimos no puede profetizar, y no lo hace. »

…

…

«En un artículo anterior conocimos tres estrellas de la arquitectura, ganadores del famoso Premio Pritzker de arquitectura, que no contaban con el título de arquitectura, algo que no les impidió llegar a tan alto reconocimiento. Pero no son solo esas tres personalidades, las únicas que han llegado a despuntar en el mundo de la arquitectura, siendo arquitectos sin título.»

…

…

ARQUITECTOS SIN TÍTULO DE ARQUITECTO

Desde Carlos Bento Company

«Parece mentira pero ni Frank Lloyd Wright ni Le Corbusier estudiaron nunca arquitectura de forma reglada. Wrigth abandonó sus estudios de ingeniería tras dos cursos y le Corbusier aprendió los oficios de grabador y cincelador con L’ Eplattanier . Adolf Loos nunca obtuvo el título de arquitecto y Serge Chermayeff, mítico profesor en Harvard, destacó primero como bailarín, campeón del mundo de tango. Craig Ellwood era el nombre de una licorería que John Nelson Burke utilizó para su estudio de arquitectura donde otros firmaban sus proyectos pues él nunca había estudiado ni poseía el título de arquitecto. Tadao Ando nunca estudió arquitectura. Trabajó como conductor de camiones y fué boxeador amateur antes de iniciar su carrera tras viajar y conocer las obras de otros grandes arquitectos, algunos de los cuales tampoco tenían título.

Frank Lloyd Wright ABANDONÓ LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA TRAS DOS CURSOS

Nació el 8 de junio de 1867 en Richland Center (Wisconsin). Pasó su infancia y su adolescencia en una granja de Wisconsin, donde vivió en estrecho contacto con la naturaleza, algo que condicionó su posterior concepción de la arquitectura. Ingresó en la Universidad de Wisconsin para estudiar ingeniería, pero tras dos cursos abandonó los estudios y se trasladó a Chicago para trabajar como dibujante en el estudio de Adler and Sullivan. Uno de los socios de esta compañía, Louis Henri Sullivan, ejerció una importante influencia en la obra de Wright, que siempre le consideró su maestro y al que siempre recordó con respeto y afecto. En 1893 abrió su propio estudio de arquitectura en Chicago.

Su primera obra en solitario fue la Charnley House de Chicago (1892), a la cual siguió, algo más tarde, toda una serie de viviendas unifamiliares que tienen en común su carácter compacto y la austeridad decorativa, en oposición al eclecticismo de la época. En estas primeras realizaciones de arquitectura doméstica, conocidas como prairies houses o «casas de las praderas», están presentes algunas de las constantes de su obra, como la concepción predominantemente horizontal, el espacio interior organizado a base de dos ejes que se cruzan y la prolongación del techo en alas que forman pórticos.

Adolf Loos NUNCA LOGRÓ EL TÍTULO DE ARQUITECTO

Nace el 10 diciembre de 1870 en Brunn, Viena. Tenía sólo once años cuando murió su padre, cantero de profesión. Fue un niño rebelde que fracasó en varios intentos de ingresar a la escuela de arquitectura, accediendo entonces en la Escuela de Arte y Oficios de Reichemberg en Bohemia. Entre 1890 y 1893 asistió a la Escuela Politécnica de Dresde, pero nunca logró el título de arquitecto. (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

Te gustará: