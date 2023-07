Xilófagos:’los que comen madera’

Por: Enrique Parra y Antonio Olivera



Desde: maderayconstruccion

Fotografía: Pudrición parda | Fuente: desinsectador



Hoy os traemos un post un poco especial, (y más asqueroso dicho sea de paso). En la guía de supervivencia para la construcción en madera os hablamos, oh sorpresa, de construcción en madera… pero hoy no. O al menos no directamente. Hoy os vamos a hablar de los malos de la película, los que se comen nuestra querida madera y nos desvelan con sus agueritos y su serrín; hoy os vamos a hablar de los xilófagos.

Hecho el spoiler, viene la advertencia: vamos a poner fotos muy bonitas que os van a encantar. ¡Acompañadnos!

Acceder al post

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto

Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE