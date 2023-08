El mundo de la investigación es un tema difícil y no menos en Arquitectura, intentaremos dar un poco de luz en este mundo de sombras.

¿Cuántas revistas indexadas en la categoría Architecture hay en España?

«La respuesta es rápida: 10 (¡diez!). En una primera revisión podemos observar lo siguiente:

Q1 – no hay

Q2 – 2 revistas

Q3 – 4 revistas

Q4 – 4 revistas

Es decir, que si todos los arquitectos con perfil docente investigador españoles tratasen de aplicar en estas 10 revistas se podría acabar el mundo. Por eso, es importante tener en cuenta las 132 revistas indexadas restantes del resto del mundo, que tampoco son muchas.»

Por Emilio Delgado en Escuela de Arquitectura , Artículo completo

Pagar por publicar en arquitectura ¿mito o realidad?

«Entonces, pagar por publicar, ¿realidad o mito? Efectivamente, es una realidad que en ocasiones se paga por publicar. Depende de los objetivos del proyecto a validar y de las instituciones que lo apoyen. El mito está en que el pago sea obligatorio o que deba salir del bolsillo de los investigadores. En el campo de la arquitectura, las revistas más reconocidas suelen trabajar con editoriales públicas o están apoyadas por instituciones que cubren las APCs. En aquellas raras ocasiones en que los autores deban asumir parte de este gasto, la buena práctica es que ya esté contemplado en el presupuesto del proyecto. Ningún departamento, editor o supervisor espera que sus investigadores gasten sus ahorros en una APC, mucho menos sus estudiantes de doctorado. Al menos, ninguno en su sano juicio.»

Por Manuel Saga en Fundación Arquia, Artículo completo

¿Qué es investigar en arquitectura?

«La clave para tratar de dar una respuesta en el ámbito de la arquitectura es utilizar el símil del proyecto arquitectónico. ¿Cuál es el objetivo de un proyecto arquitectónico? Lo más inmediato es pensar que la idea que se condensa en una documentación de carácter eminentemente técnico suponga el objetivo de “construir un edificio”…

…Investigar no es escribir artículos. Es decir, que el objetivo de investigar no es publicar artículos. Los artículos científicos condensan unos resultados que provienen de una fase previa, que es la investigación. De hecho, los resultados de dicha labor, la de investigar, no solo se pueden volcar en revistas científicas, ya que, por ejemplo, se pueden patentar, se pueden transferir en el ámbito docente (innovación), en el social, en el político, en el económico y en el cultural, entre otros muchos canales.

Investigar es interrogar la realidad que nos rodea,…«

Por Emilio Delgado en Escuela de Arquitectura , Artículo completo

¿Por qué la arquitectura y los arquitectos no han tenido habitualmente una estrecha relación con la investigación académica?

«… Me costó mucho aceptar que lo que yo entendía por investigación, no era investigación científica y menos de nivel universitario. Gracias a mi tutora de investigación, … , conseguí, pese a estar en profundo desacuerdo, entrar en razón y aprender a trabajar dentro de la ortodoxia académica.

Quizás el problema que yo tuve sea extrapolable al resto de compañeros. Confundimos ensayo aislado con experimento iterativo, creatividad con ciencia, densidad de trabajo con rigor, expresión con documentación. Por si no queda claro, el ensayo, creativo, con gran cantidad de trabajo y una rica expresividad es a lo que estamos acostumbrados en arquitectura. La ciencia, creo, está más cerca del experimento iterativo, con ciencia aplicada, riguroso y documentado al máximo.

Muchos compañeros opinarán, igual que lo hacía yo, que su arquitectura es como he descrito la ciencia, a mi me costó años y disgustos aceptar que me estaba equivocando.»

Por Miguel Villegas en Stepien y Barno, Artículo completo

