¿Qué ha cambiado desde 1929?

Por: Alejandro Hernández Gálvez

Desde: Arquine

1929. Año de elecciones extraordinarias en México. Un año antes, el 17 de julio de 1928, José de León Toral había asesinado a Álvaro Obregón, candidato electo para volver a ocupar la presidencia tras aquella revolución que tuvo como una de sus consignas sufragio efectivo, no reelección. En las elecciones, el 17 de noviembre, se cometió “el mayor fraude político de la historia mexicana” —según dice Wikipedia, aunque en este país que colecciona tanto fraude la disputa por el primer lugar no ha de ser menor y no se si el juego sea limpio—, ganó Pascual Ortiz Rubio y perdió José Vasconcelos —y alguno habrá quien diga que ahí empezamos a perder todos. Unas semanas antes, el 24 de octubre, había sido el Jueves Negro: la caída de la Bolsa de Nueva York que dio inicio a la Gran Depresión

