Investigación en Arquitectura

Siempre os insistimos en que tener una buena Identidad Digital es clave para armar una buena estretegia empresarial y, desde ahí, tener mejor presencia en la red. Esta mayor visibilidad va a aumentar, sin duda, vuestas posibilidades laborales y estar en las redes sociales muchas veces, no es una opción. NO estar, de hecho, puede ser demasiado arriesgado, e incluso caro.

Sin embargo, saber qué hacer en cada red social no es tan intuitivo como pudiera parecer. Tener presencia en cada una de ellas no tiene mayor misterio; pero tener, un cierto impacto ya es otra cosa.

También hay que tener en cuenta que lo que funciona para los gurús de turno, NO te va a funcionar para tu estrategia de estudio de arquitectura de escala media o pequeña.

Si te interesa el tema !Acompáñanos!