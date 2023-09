 Ciudades que Caminan: las 10 Ventajas de la Peatonalización.

Recientemente se ha ordenado revertir la peatonalización del Eixample de Barcelona. Lo que parecía una buena idea parece que a la justicia no le termina de convencer.

En este blog os hemos hablando muchas veces de cómo podemos tener ciudades más sostenibles y amables. De hecho, la idea de las supermanzanas siempre nos pareció excelente.

Aun con todo, quizás convenga seguir recordando las bondades de apostar por la peatonalización de nuestras ciudades.

¿Vamos a ello?

Cuando hace no tantos años hablábamos de peatonalizar el centro de nuestras ciudades, muchos nos tomaban por locos. De hecho, siempre nos parecia extraño que los principales opositores solían ser los comerciantes pues suponían que esto limitaría sus ventas. Sin embargo, con la realización de muchísimas peatonalizaciones estos mismos comerciantes, en general, se han dado cuenta de las ventajas de hacerlo y han comprobado cómo incluso estas ventas por las que tanto temían, han mejorado.

La arquitectura y los arquitectos no nos podemos quedar cruzados de brazos ante este tema y conviene que nos pongamos las pilas. De hecho, siempre es un placer ver congresos enteros en los que este tema es parte crucial de los mismos, por ejemplo el próximo #UrbanControversies (ver aquí) organizado por la Fundación Arquitectura y sociedad o el Congreso Red de Ciudades que Caminan 2022 (ver aquí).

A su vez, da gusto ver cómo el colectivo de arquitect@s n`UNDO (ver aquí) se llevaba el premio nacional de urbanismo recientemente con propuestas que apuestan por el mejor impacto posible. Un urbanismo sostenible de máximo calado en el que no hay lugar para la especulación ni el vehiculo privado como rey de la ciudad.

La premiada transformación de Pontevedra en favor de la peatonalización y la mejora de la seguridad es otro de los ejemplos que siempre nos gusta destacar (ver aquí). Como bien dice Paula Pérez de Lema: «Aquel cambio radical que comenzó hace 22 años ha seguido evolucionando. Desde 2011, el máximo de velocidad permitida para la circulación es de 30 kilómetros por hora. Ese mismo año, la ciudad registró la última muerte por atropello, que a día de hoy se mantiene en 0. El 80% de los niños entre y 6 y 12 años van caminando solos a la escuela sin necesidad de adultos ni señales de tráfico que alerten: PELIGRO, NIÑOS.»

Este enfoque de diseño urbano, que prohíbe o limita en gran medida el tráfico de vehículos en ciertas áreas, está transformando las ciudades de todo el mundo.

Aquí, exploramos las diez razones más contundentes para abrazar la peatonalización en nuestras ciudades:

1. Salud Pública en Primer Lugar

Las áreas peatonales promueven un estilo de vida activo y saludable. Las personas que caminan regularmente tienen menor riesgo de obesidad, enfermedades cardíacas y otras afecciones relacionadas con la inactividad. Un ejemplo inspirador es Copenhague, Dinamarca, que se ha convertido en una ciudad modelo para la movilidad peatonal.

Ver post: ¿Es JUSTA la CIUDAD de los 15 MINUTOS?

2. Reducción de la Contaminación del Aire

Al limitar el tráfico de vehículos, se reduce drásticamente la contaminación del aire, mejorando la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. Un ejemplo claro es Oslo, Noruega, que ha prohibido los vehículos en su centro histórico, logrando una reducción significativa de emisiones.

Con ello cada vez iremos viendo más ciudades sin humo, includo el del tabaco. Por aquí un ejemplo de ello.

3. Seguridad Mejorada

Las áreas peatonales son inherentemente más seguras, ya que eliminan el riesgo de accidentes de tráfico. Ciudades como Pontevedra, en España, han demostrado que la peatonalización puede reducir a cero las víctimas mortales en accidentes de tráfico.

De esta forma, seguimos cuidando el tema de género y generación en nuestro urbanimo (ver aquí).

4. Revitalización Económica

Cuando las calles se llenan de gente en lugar de automóviles, los negocios locales prosperan. En palabras del colectivo de arquitect@s Paisaje Transversal: «Parece incuestionable en este contexto que el modelo productivo, económico y comercial de nuestras ciudades necesita ser repensado y reflexionado poniendo en el foco, no solo la actividad económica, sino también la relación entre ésta y la calidad de vida de sus habitantes, fomentando al mismo tiempo modelos de consumo más responsables y sostenibles. ¿Puede la reactivación urbana y comercial impulsar un cambio de modelo productivo de nuestras ciudades? ¿Qué relación existe entre los modelos de desarrollo urbano y la actividad económica? ¿Cómo pueden reactivarse los tejidos comerciales obsoletos y convertirse en potenciales de mejora de la calidad de vida urbana? Hacia nuevos modelos productivos y de comercio local en nuestras ciudades». (ver todo el post)

De la mano de todo ello va un menor gasto ya que existe un evidente ahorro al no gastar en combustible o pasajes para el transporte público.

5. Fomento de la Interacción Social

Las áreas peatonales fomentan la interacción social y la construcción de comunidades más fuertes. Lugares como la Plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, se han convertido en espacios de encuentro para la ciudadanía.

Otras intervenciones como la delicada actuación de Lacaton y Vasall en la Plaza de Léon Aucoc en Burdeos (1996) nos pueden seguir sirviendo de inspiración.

6. Prioridad para el Medio Ambiente

El diseño de áreas peatonales se presta a la incorporación de vegetación y espacios verdes. Un ejemplo extraordinario es Singapur, que ha creado jardines suspendidos y parques urbanos en sus áreas peatonales.

En el blog de José Fariña podéis encontrar decenas de post que nos ilustran sobre el tema (ver aquí).

7. Menos Estrés y Mayor Bienestar

Caminar en entornos peatonales tiene un efecto calmante y reduce el estrés. Ciudades como Ámsterdam, con sus canales y calles peatonales, son conocidas por su alta calidad de vida.

A su vez, se fortalece el sentimiento de comunidad: el mayor flujo de peatones promueve una interacción más activa entre los miembros de una comunidad

8. Estímulo para el Turismo

Las áreas peatonales atractivas se convierten en destinos turísticos por derecho propio. Florencia, Italia, es un ejemplo destacado con su zona histórica peatonal que atrae a millones de visitantes al año.

9. Reducción de la Huella de Carbono

La peatonalización contribuye significativamente a la lucha contra el cambio climático al reducir las emisiones de CO2. Ejemplificando esto, Ljubljana, Eslovenia, ha sido nombrada Capital Verde Europea, en parte debido a su compromiso con la peatonalización.

De hecho, sin irnos tan lejos, la doméstica y agradable Vitoria también fue el 2012 elegida Capital Verde Europea y es impresionante ver la transformación que ha tenido en tan solo unos años.

10. Inspiración para el Futuro

Cuando las ciudades adoptan la peatonalización, inspiran a otras a seguir su ejemplo. Este es el caso de Melbourne, Australia, que ha visto surgir áreas peatonales exitosas después de observar los logros de otras ciudades.

No podemos olvidar en esta reflexión el caso de la ciudad de Medellin, Colombia, que basó su brutal transformación en tres pilares: urbanismo, seguridad e innovación.

La peatonalización no sólo es una solución para los problemas urbanos actuales, sino también una visión de futuro. Al mirar a ciudades como Ámsterdam, Copenhague, y otras pioneras, es evidente que la peatonalización puede mejorar la vida de los ciudadanos, impulsar la economía local y contribuir a un futuro más sostenible.

En cualquier caso, con todo ello, no hablamos de hacer transformaciones extremas en todos los casos, sino que, en ocasiones, pequeños movimientos son de gran impacto. En palabras de uno de los urbanistas más importantes de España, José María Esquiaga: «En general, la peatonalización conlleva beneficios siempre que no sea radical. La peatonalización total sólo se produce en casos aislados, donde hay dominancia de usos públicos, como puede ser Preciados. Donde hay muchos residentes, es prioritario el paso a los garajes, a la carga y descarga, etcétera. Hay que dar preferencia al peatón, pero no suprimir totalmente el tráfico, a no ser que sea tan público que sea necesario».

En resumen, la peatonalización no es simplemente una idea atractiva, es una necesidad para las ciudades del siglo XXI. Deberíamos dejar de mirar a nuestros coches y comenzar a mirar hacia nuestras comunidades. Las ciudades peatonales no sólo son más saludables y sostenibles, sino que también ofrecen una calidad de vida excepcional para sus habitantes. Entonces, ¿por qué no dar el paso audaz y transformar nuestras ciudades en espacios más amigables para los peatones? El futuro de las ciudades está a nuestros pies, y es hora de seguir dando pasos.

Autores: Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó (Stepienybarno)

