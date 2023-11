La madera y la forma urbana

Por: Jaume Prat



Desde: maderayconstruccion

Cuando hablamos de sostenibilidad hay una pregunta que nunca ha sido fácil de contestar:

¿Por qué la arquitectura dejó de usar materiales como la madera para pasarse a otros más costosos de producir, más causantes de residuos y más difíciles de reusar?

Primero porque una respuesta afirmativa no es del todo cierta. La madera jamás se ha marchado, siendo un material profusamente utilizado, incluso el preferido, por arquitecturas que no suelen publicarse: las verdaderamente populares. La segunda razón que aventuraría, la que más me interesa en este escrito, es cultural. Hace poco un guitarrista profesional me enseñaba su instrumento, una guitarra National (1) de 1954 que había ido pasando de músico en músico como el tesoro que es. La guitarra tiene adornos de un plástico que amarillea por la edad, manteniéndose, eso sí, sorprendentemente íntegro a pesar de este envejecimiento tan feo: el plástico era el material guay de l

.

Acceder al post

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto

Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE