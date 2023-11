El paisaje humano e industrial de Vicente Cutanda

Por: Javier González de Durana

Desde: ArquiLecturA



Fotografía: La barca que atraviesa la ría, c. 1898, óleo / tabla, 13×21,6 cm.



El pasado viernes 10 de noviembre se celebró el evento cultural «SestaOn Fire«, coincidente con la visita de una delegación integrada por 60 personas de la ERIH – European Route of Industrial Heritage, para celebrar la puesta en valor del único horno alto superviviente de la mítica acería, ahora sometido a un proceso de restauración que culminará en 2026. Ello me hizo recordar que recientemente había aparecido en el mercado una interesante pintura de Vicente Cutanda (1850-1925), La barca que atraviesa la ría, protagonizada por un grupo de obreros industriales a bordo de un bote de remos ante el paisaje industrializado como el que a finales del siglo XIX debieron de ser las riberas de Sestao y Barakaldo. Aunque no está datada, debe considerarse contemporánea a otras obras suyas con la misma temática realizadas durante la última década del siglo XIX, años en los que este artista madrileño vivió en Bizkaia.

