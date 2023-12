Apartamento RR #ProyectoDelDía

La arquitectura rodea la vida de la gente. Pocas cosas están más presentes en su día a día que nuestra amada arquitectura.

Sin embargo, la mayoría de la gente no conoce casi nada de lo que entendemos por buena arquitectura y se limitan, en el mejor de los casos, a decir si les gusta algo o no.

Esto no es una crítica a los “no arquitectos” sino a nuestro colectivo de arquitectos que, durante años y años, no hemos sabido explicar a la sociedad ni para qué servimos ni qué es, en realidad, la arquitectura.

Sobre todo esto y mucho más va el post de hoy ¿Nos acompañas?