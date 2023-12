El (extra)ordinario trabajo en madera de la Unité d’habitation de Marseille (1947-1952)

Por: Blancafort – Reus



Desde: maderayconstruccion

Señalar a estas alturas que visitar la arquitectura sigue siendo una forma insustituible de conocer sus valores no es descubrir nada nuevo bajo el sol. Aunque, en una época en la que la “información” se expande a través de la red de forma tan abrumadora, quizá no esté de más recordar el peligro que corremos de banalizar y simplificar dichos valores reduciéndolos a una inmensa profusión de imágenes y discursos sobrepuestos que además suelen silenciar protagonismos y rasgos que no encajan con las dinámicas de lo mediático.

Esta introducción nos sirve para contextualizar unas líneas en las que queremos reflexionar sobre nuestra experiencia en la Unité d’Habitation de Marsella. Un edificio archiconocido por su ambiciosa aportación tipológica y el formidable tratamiento del hormigón con el que Le Corbusier exploró el lenguaje moderno de la monumentalidad, y en el que una revisión algo más detenida nos permite apreciar también el protagonismo de la madera.

Acceder al post

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto

Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE