Sobre los suelos transitables (y los otros)

Por: Santiago de Molina

Desde: Múltiples estrategias de Arquitectura

Fotografía: “Bodenschätze”,“found on the floor”, Vienna, Austria © julialametta

Solo el uno por ciento del suelo de la corteza terrestre es pisable, (el equivalente a doscientos millones de periodísticos campos de futbol). Si se piensa, no es mucho. El suelo urbano, las calles y plazas, las carreteras, sendas y caminos, los jardines y los paseos representan una fracción minúscula en comparación con el terreno agreste, lleno de maleza, rocas, selva o arena en que se encuentra el resto del mundo. Añadido a eso, entre los suelos transitables los hay de dos familias: los que se pisan con los pies y los que se pisan con la mirada. Los que uno corre el riesgo de morir atropellado por una bicicleta o un patinete y en los que está el «prohibido pisar» o el «keep off the grass».

