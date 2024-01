Nuestros amigos de Consentino City nos hacen llegar esta información que seguro que será de vuestro interés.

La implicación de instituciones y profesionales con los debates y las temáticas escogidas, es un buen termómetro del interés de la iniciativa, y de la necesidad de tener espacios de diálogo y debate que permitan confrontar de manera real los temas que nos afectan.

Reinventing The Building realizados en 2023

El pasado martes 23 se presentó la publicación resumen de los diez debates de la serie Reinventing The Building en 2023, organizados por Ony Media News y Cosentino City Barcelona, con la colaboración del programa Perspectiva de Catalunya Ràdio. La elaboración del documento en formato PDF se hizo a partir de los pódcast del programa sobre cada una de las ediciones, y al final de cada resumen se incluye un enlace al pódcast de cada debate.

El ciclo ha contado con la colaboración de un representante del COAC en cada ocasión, y la participación de múltiples protagonistas del sector, vinculados a las principales instituciones y asociaciones del sector, como el l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC,) la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Green Building Council (GBCe), Barcelona Regional, AMB o la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE).

Tal como refleja la editorial de la publicación, el ciclo de debates Reinventing The Building ha intentado ser un revulsivo y sobre todo una herramienta, para profundizar, conocer, proponer, y sobre todo, proyectarnos colectivamente, para conseguir mediante el debate, la palabra y la experiencia, lograr nuevas propuestas, visiones, conclusiones, e incluso en algunos casos, ayudar modestamente a la evolución y “reinvención”, de nuestros entornos profesionales. Entre los ponentes y los asistentes no han faltado posiciones maximalistas, desde los que querían hacer acciones directas para conseguir acelerar los siempre complicados trámites administrativos, hasta los que han conseguido elevarnos, con propuestas, ideas y reflexiones que nos han enriquecido y han dado sentido en todas nuestras luchas compartidas para sacar adelante, todo tipo de proyectos, sean o no, específicamente arquitectónicos. El reto de Reinventing The Building en 2024 es fácil de entender, continuaremos analizando el pasado y el presente para poder proyectarnos en el futuro, con una nueva serie de debates, en los que esperamos disponer como mínimo el mismo apoyo, interés y colaboración, que hemos tenidodurante 2023.

Puedes acceder al documento completo siguiendo este enlace:

https://bit.ly/ResumReinventingTheBuilding2023

Todos los Podcast:

Acerca de Cosentino City Barcelona

– Con más 700 m² distribuidos en tres plantas, Cosentino City Barcelona es una plataforma integral de inspiración, punto de encuentro y trabajo para arquitectos y diseñadores. Sus múltiples áreas, con espacios digitales, galerías de materiales y aplicaciones, zonas polivalentes y diáfanas para la realización de eventos, incluyen un Atelier, concebido como workshop y biblioteca completa de materiales de múltiples tipologías, tanto de las propias marcas propias, como de terceros.

– El “Concepto Cosentino City” extendido por 39 ciudades de los cinco continentes, tiene como objetivo principal que arquitectos, diseñadores y prescriptores, puedan inspirarse y desarrollar su proyecto de principio a fin con el asesoramiento de un gran equipo de profesionales a su disposición. “Los ‘City’ son un nuevo concepto que transforma la sala de muestras tradicional en un espacio completamente interactivo”.

– Grupo Cosentino, cuyas principales marcas son Silestone, Dekton y Sensa, es una compañía global y de propiedad familiar, que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño. Distribuye sus productos y marcas en más de 110 países desde su sede central en Almería (España), y cuenta con implantación en 40 países, posee filiales o activos propios comerciales en 30 de ellos. 8 fábricas de producción (7 en Almería y 1 en Brasil), 1 Centro Logístico Inteligente, y más de 140 instalaciones comerciales y de distribución repartidas por todo el mundo.

Está articulo pertenece a nuestra sección de post patrocinados