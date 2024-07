El PATIO de mi COLE es particular.

Por suerte, los patios de los colegios ya no tienen que ser por fuerza una superficie de hormigón donde sólo se puede jugar a futbol. Hay muchos estudios de arquitectura haciendo intervenciones mucho más sensibles, cuidadosas y, sobre todo, respetuosas.

Aun así, conviene poner el foco en los buenos ejemplos pues, por desgracia, lo «normal» siguen siendo superficies dura que excluyen la diversidad.

Si te interesa el tema, este post te va a gustar.

“(…) Reinventemos el patio de recreo en un patio vivo, para disfrutar y aprender con todos los sentidos. ¡Más de 45 ideas sencillas para hacer del patio de la escuela un espacio de juego libre y aprendizaje! ¿Te lo vas a perder?

Desde hace mucho tiempo tenía ganas de escribir este artículo. Y ahora, a punto de acabar el colegio y de haber escuchado durante todo este curso la misma frase por parte de mis hijos: “Lo que más me ha gustado del colegio hoy ha sido el rato de patio”, he pensado que ahora era el momento para sentarme y enseñarte las ideas que he ido recopilando durante todo este curso para hacer del patio de recreo un espacio vivo, de juego libre y de aprendizaje.

Tengo en la cabeza, entre otras, la idea de Tonucci de convertir el patio en un aula más del colegio, en un lugar agradable, estimulante y con elementos que aporten ese grado de curiosidad al niño que le inviten a explorar e investigar. Huir de un espacio gris y generalmente de cemento y/o caucho para crear un espacio vivo en todos los sentidos: que de vida y cabida al instinto natural del niño de explorar y jugar y a la vez que acerque a los niños al aire libre reconectándolos con la naturaleza (otra necesidad natural del ser humano).

Yo, como madre, quiero que mis hijos disfruten de un entorno así cada día. Si para ellos su mejor momento del día es el patio por qué no hacer de ese espacio un espacio rico de juego libre, de descubrimiento, de exploración, de asombro y aprendizaje.

Un espacio creado y pensado para ellos pero también sería muy interesante que fuera creado con la colaboración de ellos, los niños: parte activa y fundamental de este espacio (…)”

Accede al artículo, AQUÍ

Extracto de IDEAS PARA CREAR PATIOS DE ESCUELAS QUE INVITEN A JUGAR LIBREMENTE Y APRENDER

“(…) La parte más importante de la educación de los niños se da en el patio y no en el aula. A pesar de ello, muchas veces nos encontramos con enormes patios educativos vacíos.

Debido a su importancia y significado, muchas escuelas e instituciones educativas han roto los paradigmas tradicionales y han apostado a explorar nuevas posibilidades. Hemos seleccionado ejemplos innovadores, en los que a través del uso de equipamiento especialmente diseñado, colores estridentes y variedad de texturas, logran que las áreas de esparcimiento fomenten el intercambio, el aprendizaje y el descubrimiento.»

Acceder al Post AQUÍ

Extracto de Diseño de patios escolares: arquitectura para aprender fuera del aula

“(…) En estos años Patio Vivo ha trabajado más de 80 proyectos en siete regiones del país, beneficiando a más de 32 mil estudiantes, resignificando los patios de los establecimientos educacionales con sus Paisajes de Aprendizaje. Cada caso es diferente y por eso la primera etapa de diagnóstico es clave, ya que les otorga los insumos para diseñar, “identificamos los problemas, necesidades y sueños de la comunidad educativa en torno al patio y el recreo; las características del espacio de cada colegio y dimensiones culturales y territoriales”, explica Huneeus. En esta etapa también se definen las materialidades que utilizarán, preocupándose de que sean representativas de la zona geográfica donde se ubica la escuela.»

Acceder al Post , Aquí

Extracto de PATIO VIVO RESIGNIFICA LOS PATIOS ESCOLARES A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA Y EL JUEGO

