Reinventando la profesión de arquitecto.

Por suerte, cada vez vamos integrando con más claridad que ser arquitecto es mucho más que hacer proyectos de arquitectura. De hecho, ni siquiera es lo mismo ser arquitecto que ejercer de arquitecto.

Lo importante es que lo que comenzó como una periferia de la arquitectura, se está convirtiendo en el terreno de juego de muchos arquitectos.

Es más, pensar en tu estudio de arquitectura como una maquinaria bien engrasada para hacer proyectos de arquitectura, es tan solo una opción. Opción que puede convivir con otra realidad bien interesante que conviene tener en cuenta.

Si te interesa el tema, estás en el lugar adecuado.

…

Hace exactamente 10 años, publicamos el post 100 RAZONES POR LAS QUE CONTRATAR A UN ARQUITECTO (ver aquí) y, ya por entonces, se podía comprobar que las posibilidades eran mucho mayores de lo que algunos nos quieren hacer creer. Ahora se suman muchas más especialidades y también la irrupción de la Inteligencia artificial que hará que todo cambie y las posibilidades profesionales se disparen.

1 Arquitectos invisibles

¿Has notado que, a pesar de todo el esfuerzo, a veces te sientes como un «arquitecto invisible»? Llevas el título, pero, quizás, ni firmas ni diriges proyectos, y sin embargo, la responsabilidad sigue cayendo sobre ti. No es difícil encontrarse en esta situación en un entorno cada vez más precarizado, donde la diversidad de roles dentro del sector ha hecho que muchos arquitectos queden relegados a un segundo plano. Pero, ¿es este el lugar que mereces?

Sobre todo esto nos llegaba no hace mucho la siguiente carta que no tiene desperdicio (ver aquí).

Hemos asesorado a muchos estudios jóvenes, con un potencial terrible; pero, que se rinden ante la realidad. Y es normal. La realidad de nuestra profesión es mucho más cruda que la cuentan en la mayoría de escuelas de arquitectura. De hecho, si el plan es conseguir proyectos a cualquier precio, ya te avisamos que te va a ir mal seguro. Si eres capaz de demostrar que tienes algo que te diferencia y que, a la vez, resuelves un problema real del mercado, tus posibilidades aumentan. Si a esto le metes, una capa de Identidad Digital, ya podemos ser más optimistas.

A su vez, más allá de la figura del falso autónomo, muchos arquitectos lo dan todo en sus estudios pero jamás tienen el reconocimiento justo. Eso de que un proyecto es un juego de equipo, sigue siendo un buen tema para reflexionar.

¿Cuántas veces has trabajado en un proyecto en el que tu implicación ha sido crucial, pero no apareces como responsable en ningún documento? Esta realidad, combinada con el miedo a no encontrar algo mejor o perder un cliente, es lo que lleva a muchos profesionales a aceptar condiciones que están lejos de ser justas. ¿Y lo peor? Quizás, incluso sin firmar, podrías tener algún problema si algo sale mal (ver aquí). Si todo sale bien, tendrás tu palmadita en la espalda.

Por otro lado, cuando estamos compitiendo por precio, como es la mayoría de los proyectos que hoy firman arquitectos, los honorarios de dirección de obra, son de risa en función del tiempo que nos lleva. Si a esto metemos la responsabilidad brutal que asumimos, es para tirarse de los pelos.

2 Reivindicando tu valor como arquitecto

La precariedad laboral es una realidad que muchos arquitectos conocen bien. Largas horas de trabajo, salarios bajos, falta de estabilidad… Todo ello socava nuestra dignidad profesional. Muchos estudios de arquitectura, por desgracia, han convertido esta situación en la norma, y los arquitectos han terminado aceptando condiciones que jamás hubieran imaginado al comenzar sus carreras. ¿Cuántas veces has aceptado proyectos mal pagados o has trabajado horas extra sin remuneración, todo en nombre de «ganar experiencia»?

O peor aún, teniendo la experiencia, lo seguimos dando todo por nuestro cliente, aunque las exigencias sean draconianas. Y no, no siempre el cliente tiene la razón (ver aquí). Hay muchos clientes que, desde la máxima ignorancia, piden auténtica mierda. Mierda que muchos técnicos tiene que ejecutar para llegar a fin de mes. Esta realidad puede ir acompañada de un cliente tirano que ni siquiera tiene un mínimo de educación. Quizás estés diciendo, pero tíos… no siempre es así. Cierto, pero muchas veces sí, y lo que soportamos como arquitectos en otras profesiones no pasa ni en broma.

Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos es la falta de valoración de nuestro trabajo, algo que se refleja en la oferta de trabajos precarios o en la expectativa de que trabajemos sin recibir una compensación justa. Y esta es una trampa en la que caemos, no solo por la necesidad económica, sino también por la creencia de que si no aceptamos estas condiciones, perderemos oportunidades. Pero lo cierto es que aceptar condiciones precarias no nos lleva a más oportunidades, sino a más precariedad. La primera clave para cambiar esta situación es aprender a decir no. No es fácil, lo sabemos. Da miedo y es un miedo que hay que tener en cuenta. Pero aceptar todo lo que te ofrecen solo para mantenerte ocupado es un error que tiene consecuencias directas en tu bienestar y en la calidad de tu trabajo. El sí automático solo alimenta un círculo vicioso de trabajos mal pagados, más estrés y menos tiempo para lo que realmente importa. Decir no, por otro lado, es un acto de resistencia y una afirmación de tu valor como profesional. ¿Te has parado a pensar cuánto tiempo y energía has regalado a proyectos que no te han aportado nada significativo?

Si no lo sabes, haz una medición real de horas y te darás cuenta de muchas cosas. Si no sabes cómo hacerlo o quieres mejorar tu productividad como estudio de arquitectura comienza a usar IA y verás un antes y un después. Aplicar con sentido la Inteligencia artificial y saber implementar el sistema de productividad GTD en tu estudio, será clave, para que, si ya vas mejorando tu Identidad Digital, todo vaya mejor.

Si no sabes de lo que hablamos, echa un ojo a este post.

Una vez que tomes conciencia de tu valor (mejorando tu productividad y comunicación online), es hora de actuar.

Además, fórmate continuamente para estar al tanto de los cambios en la normativa y las herramientas tecnológicas que te ayudarán a ofrecer un mejor servicio y justificar tarifas más altas.

…

…

3 El día a día de la profesión.

En nuestro artículo «Todos somos arquitectos» de Stepienybarno lanzábamos una idea que todavía hoy está vigente: la arquitectura no es solo una profesión, es un conjunto de habilidades y valores que todos podemos aplicar en nuestra vida. Pero, ¿cómo puedes aplicar estos principios a tu propia carrera? Todos somos arquitectos en el sentido de que todos tenemos la capacidad de construir, planificar y dar forma a nuestro entorno. Pero eso no significa que debamos conformarnos con ser “arquitectos de segunda”, asumiendo roles secundarios sin el reconocimiento ni la compensación adecuada. Conviene reconocer el valor de lo que haces y exigir que ese valor sea reconocido por los demás.

¿Cuántas veces has sentido que tu papel en un proyecto era crucial, pero has sido tratado como si fueras prescindible? Esta es una situación común en un mercado donde el arquitecto ha dejado de ser la figura central del proceso constructivo, y donde muchas veces su rol se ve diluido. Pero no se trata solo de reclamar un lugar en el proyecto, sino de recuperar la confianza en lo que puedes ofrecer como profesional.

Si bien es cierto que el entorno es difícil y el mercado está saturado, como vamos comentando, la clave está en especializarse y ofrecer algo que te diferencie.

No se trata de hacer de todo y aceptar cualquier encargo, sino de encontrar tu nicho, tu fortaleza, y destacar en ello. Ser arquitecto no es solo diseñar o construir, es también gestionar, innovar y liderar. Si logras posicionarte como experto en un área, verás cómo empiezas a ser valorado de forma distinta, tanto en términos económicos como profesionales. Invierte en formación continua, en herramientas que te ayuden a mejorar tu productividad, y en tener una presencia mínima, pero de buen impacto, en la red.

…

La arquitectura es una profesión hermosa, potencialmente quizás la mas bonita del mundo; pero, también compleja y exigente. Si quieres mejorar tus posibilidades laborales y salir de la precariedad, es momento de tomar decisiones firmes. Deja de aceptar condiciones que no valoran tu trabajo, fórmate continuamente, asegúrate de tener la protección legal adecuada, y, sobre todo, recuerda que no debemos conformarnos con las migajas que nos ofrecen.

Tu futuro en la arquitectura comienza por ti mismo, por cómo te valoras y cómo exiges ser valorado. ¿Estás listo para recuperar el control de tu carrera? El momento de actuar es ahora y el post tiene muchas ideas que bajar a tierra.

¿Vamos a ello?

Autores del post: Stepienybarno

