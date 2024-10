Soy arquitecto, pero ni firmo ni dirijo proyectos ¿tengo riesgos profesionales?

Nuestros amigos de Asemas, nos hacen llegar la siguiente información sobre el día a día de nuestra profesión.

A veces, los arquitectos trabajan con la “falsa creencia” de que en su profesión, la responsabilidad civil solamente recae en el arquitecto cuando firma un informe, un proyecto o dirige una obra. Ello lleva a menospreciar los riesgos a los que están expuestos en el ejercicio de su profesión cuando, actuando como autónomos o incluso asalariados, colaboran activamente en proyectos y obras, aunque no estén suscribiendo formalmente su autoría mediante su firma.

En cuanto responsables de la ejecución de un trabajo técnico, aún actuando por cuenta de otro arquitecto o estudio de arquitectura, no están exentos de la responsabilidad extracontractual que pueda exigir quien se sienta perjudicado por su labor. Del mismo modo, están expuestos a las reclamaciones que pueda plantearse, de manera directa por incumplimiento contractual o en vía de repetición, el profesional para el cual ha realizado la colaboración.

Póliza específica para arquitectos por cuenta de terceros

Consciente de estos riesgos, ASEMAS ha diseñado una póliza de responsabilidad civil pensada específicamente para arquitectos que trabajan exclusivamente por cuenta de terceros, sin firmar ni dirigir informes, proyectos u obras para los que prestan su colaboración.

Con un límite de cobertura adecuado a los riesgos a los que se exponen estos profesionales, retroactividad ilimitada, contratación inmediata sin declaración de riesgos y un precio muy reducido, esta póliza da respuesta a las necesidades de aseguramiento de los arquitectos que ejercen su profesión por cuenta de otros arquitectos o estudios.

Esta póliza complementará, en caso de reclamación, la cobertura que pueda ofrecer la póliza del titular del encargo. Si esta última no existe (por no haberse contratado, por no dar cobertura a los arquitectos colaboradores o, sencillamente, por haber dejado el arquitecto colaborador de trabajar con el tomador de la póliza) ofrecerá al arquitecto colaborador la tranquilidad de disponer de una la garantía plena y de la mejor, y más especializada, defensa jurídica.

Servicios adicionales de la póliza de seguros de ASEMAS

Además, este seguro ofrece al arquitecto una amplia gama de servicios adicionales de uso diario: asesoramiento jurídico gratuito en toda clase de temas profesionales (laborales, fiscales, contractuales, etc.) y un completo servicio de asistencia informática, entre otros.

ASEMAS trabaja para adaptarse a la evolución de la profesión del arquitecto.

