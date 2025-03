El martes 11 de marzo tenemos la suerte de estar en Madrid para intervenir con una ponencia en la presentación del Coworking COAM.

Será una tarde bien bonita en la que tod@s podremos aprender mucho del mundo del emprendimiento dentro de la arquitectura.

Intentaremos dar ideas muy prácticas y pondremos ejemplos de compañer@s que sí lo están haciendo genial.

¿Te vienes al evento?

Emprender en Arquitectura: Desafíos y Oportunidades

El martes 11 de marzo a las 19.00 horas tendrá lugar una jornada de inauguración del Coworking COAM: “Emprender en Arquitectura: desafíos y oportunidades”.

El objetivo de esta iniciativa es explorar cómo crear y consolidar un estudio, potenciar su visibilidad y formar una red de apoyo.

A través de dos ponencias, se abordarán estrategias y experiencias reales sobre el emprendimiento en arquitectura.

El decano del COAM, Sigfrido Herráez, será el encargado de abrir la jornada.

Ponencia 1 | Emprender en Arquitectura

Por StepienyBarno

Hacer buena arquitectura o ser buenos arquitectos no garantiza que nos irá bien con nuestro estudio de arquitectura. Tener buenos clientes dependerá en gran parte de la capacidad que tengamos de visibilizarnos y para ello, necesitaremos una buena Identidad Digital. Sin embargo, muchos arquitectos todavía hoy no prestan atención a este tema y cómo la red nos puede ayudar a que nuestro día a día profesional sea lo mejor posible.

Ponencia 2 | De la idea al estudio consolidado

Por Plantea Estudio

Fundado en 2012 por dos jóvenes arquitectos, compartirán los desafíos y aprendizajes que los llevaron a convertirse en un estudio de referencia en Madrid.

El evento finalizará en el espacio coworking COAM con un cóctel donde seguir compartiendo ideas y conectar con otros profesionales.

Cuándo: El martes 11 de marzo a las 19.00 horas

Dónde: Sede COAM

Quién: Stepienybarno + Plantea Estudio

Nuestra intervención se centrará en:

Sin embargo, muchos arquitectos todavía hoy no prestan atención a este tema y cómo la red nos puede ayudar a que nuestro día a día profesional sea lo mejor posible. A su vez, muchas veces los estudios de arquitectura no se organizan demasiado bien. No conocen sistemas como GTD y siguen sin usar herramientas digitales para tener sus proyectos bien organizados. A todo ello, podemos sumar que, muchas veces una mínima estrategia empresarial brilla por su ausencia.

Sobre todo esto, vamos a reflexionar, intentando dar claves que nos saquen de estos escenarios oscuros. También veremos casos de compañer@s que sí lo están haciendo muy bien y nos pueden servir de inspiración. Con ello, entenderemos que emprender en arquitectura es tener una coherencia entre lo que somos y lo que queremos mostrar al mundo.

