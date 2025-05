Vicens y Ramos, la funcionalidad sagrada en la arquitectura.

Vicens + Ramos destacan por su compromiso con la calidad y la excelencia en cada proyecto, fusionando rigor técnico con sensibilidad estética.

Su arquitectura se caracteriza por la contundencia volumétrica (aunque lejos del formalismo), la riqueza espacial y un manejo preciso de la luz.

Buscan sorprender al usuario a través de la materialidad y la forma, mientras mantienen un enfoque intelectual y profundo. Su obra integra tradición y modernidad, creando espacios significativos y trascendentales.

Si quieres saber más de este potente estudio de arquitectura, estás en el lugar adecuado.

Entrevista a Nacho Vicens

10 Proyectos destacados de Vicens + Ramos:

1. Vivienda Unifamliar en el Pantano de San Juan

La Casa en el Pantano de San Juan, diseñada por Vicens & Ramos, es un volumen de hormigón cerrado al exterior que se abre con grandes ventanales hacia el paisaje del embalse. Su diseño sobrio y escultórico busca integrarse con el entorno natural, ofreciendo privacidad y vistas privilegiadas.

2. Iglesia de Santa Mónica

Este complejo integra iglesia, capilla, oficinas parroquiales y vivienda del sacerdote, envuelto en una piel de acero cortén que le confiere una imagen escultórica y unificada.

3. Iglesia Parroquial en Córdoba

Un templo donde la luz natural se convierte en protagonista, filtrándose a través de un plano curvo que conecta el espacio interior con el lucernario superior, creando una atmósfera espiritual.

4. Coliseo de las Tres Culturas (Madrid)

Un centro dedicado a las artes escénicas y musicales, concebido como un conjunto de volúmenes que enmarcan una plaza monumental, con una cubierta ajardinada que acoge un museo de escultura al aire libre.

5. Capilla Universitaria (Madrid)

Un espacio de recogimiento diseñado para el ámbito universitario, donde la simplicidad formal y la luz natural fomentan la introspección.

6. Vivienda Unifamiliar en Las Encinas (Pozuelo de Alarcón, Madrid)

Una casa que se integra en el paisaje mediante el uso de piedra natural y volúmenes que se adaptan a la topografía, creando espacios interiores llenos de luz y conexión con el entorno.

7. Edificio Consemancha (Ciudad Real)

Un edificio de oficinas que destaca por su fachada dinámica y su juego de volúmenes, creando una imagen contemporánea y funcional.

8. Vivienda unifamiliar en Talavera de la Reina (Toledo)

Una casa que se adapta al terreno inclinado, utilizando materiales locales y una disposición que maximiza las vistas y la luz natural.

9. Vivienda Unifamiliar en La Moraleja V

La casa podría ser definida por un laberinto de jardines, luces y vistas que aparecen y desaparecen de manera sorprendente, aparentando que estamos en una estructura desconcertante cuando en realidad la vivienda tiene una forma tremendamente regular y ordenada.

10. Facultad Ciencias de la Información

Premios COAVN 1997 de EDIFICACIÓN: Edificio de «Ciencias Sociales de la Universidad de Navarra» en Pamplona (Ignacio Vicens y Hualde y José Antonio Ramos Abengozar)

¿Os apetece recorrer el edificio de Ciencias de la Información de Vicens y Ramos?

¡Pues todos a bailar!

Patxi Mangado piensa en Vicens + Ramos

Resumen:

Su obra no requiere justificaciones externas ni discursos ideológicos añadidos: su mera presencia comunica con fuerza y profundidad. Esta arquitectura se percibe como una disciplina vital e intelectual, que integra pensamiento, espacialidad y forma. Sus autores, al igual que sus proyectos, son intensos y firmes, alejados de la tibieza o la búsqueda de identidad superficial; en cambio, persiguen una unidad profunda y constante en su trabajo.

Una de las características principales de su obra es la contundencia volumétrica, visible en edificios que parecen construidos “de una sola pieza”, con plantas compactas y organización densa. Este efecto lo logran gracias al uso inteligente de la compacidad, la excavación del volumen y una cuidada elección de materiales. El resultado es una arquitectura expresiva que dialoga con la luz, las sombras y las referencias culturales como Le Corbusier o la arquitectura brasileña. Las ventanas retranqueadas y los huecos tras rejillas abstractas son soluciones formales que refuerzan el juego volumétrico y lumínico.

Otra constante es la riqueza espacial. Aunque sus volúmenes son compactos, sus interiores revelan una complejidad sorprendente, gracias al uso magistral de la sección y, sobre todo, de la luz. Esta luz modela y esculpe los espacios, creando recorridos ricos en matices y secuencias espaciales que se van desvelando poco a poco. La sorpresa es, de hecho, una estrategia y un fin en sí mismo: sus obras nunca son completamente predecibles, y siempre invitan a nuevas lecturas y descubrimientos.

Su arquitectura también se nutre de un vasto mundo de referencias, desde figuras reconocibles como Jacobsen hasta arquitecturas más anónimas o sutiles. Este conocimiento profundo no se presenta como exhibición intelectual, sino como parte natural de su proceso creativo.

Otro aspecto clave es la materialidad. El uso del hormigón y los muros continuos revela una atención exquisita por la textura, los reflejos, las juntas y los acabados. Esta materialidad no obedece a las imposiciones del mercado, sino a una visión casi artesanal, ideológica, donde el detalle no es un añadido sino parte esencial del proyecto. La construcción se convierte así en un proceso de transformación cuidadosa que refleja una filosofía de trabajo cercana a la artesanía.

Finalmente, el texto hace una mención especial a Nacho Vicens como docente. Su labor educativa es tan generosa como su arquitectura, transmitiendo con intensidad y entrega tanto su conocimiento como su entusiasmo. Se destaca su capacidad para combinar la fuerza crítica con la sensibilidad, ayudando a alumnos y amigos con sabiduría y pasión. Así, Vicens no solo se admira como arquitecto, sino, sobre todo, como ser humano.

Texto completo aquí.

Ignacio Vicens sobre arquitectura, inspiración y legado

Tesis Doctoral de Ramos: Teresianum

Dirigida por Alberto Campo Baeza

«Es un estudio teórico-práctico en base al libro de las Moradas de Santa Teresa. Se estructura a través de un proyecto arquitectónico como método de investigación, indagando en el campo específico del arquitecto, en su propia y singular tarea, al tiempo racional y poética. El proyecto sigue la estela marcada por el Panteum de Terragni.»

+ Info AQUÍ

.

Ignacio Vicens, el arquitecto de reyes y papas: «Muchos universitarios salen sin ideas ni valores»

¿Cree que hoy está mal visto hablar de belleza?

Está muy en la línea de las categorías fuertes. Hoy en día es inusual, pero yo quiero seguir hablando de bondad, de verdad y de belleza. Porque la belleza es la que nos salva en este mundo y la arquitectura puede poner orden, dignidad y belleza en nuestra vida.

Acceder

«MAESTROS de la ARQUITECTURA». 8ª SESION: I. VICENS HUALDE

.

Entrevistas, conferencias y publicaciones de José Antonio Ramos #arquitecturaypersona

Versión extendida del texto previo:

I. Rigor y Excelencia en la Arquitectura

1. Compromiso con la Calidad en Todos los Proyectos

El estudio de arquitectura de Ignacio Vicens y José Antonio Ramos se caracteriza por un compromiso profundo con la calidad y la excelencia en cada uno de los proyectos que emprenden. Este rigor se aplica tanto a los encargos más simples como a los más complejos, sin distinciones de tipo público o privado. Cada obra se trata con la misma dedicación, buscando siempre la perfección en la ejecución. La obra de estos arquitectos se nutre de su visión de la arquitectura como una disciplina intelectual, que no solo debe responder a las necesidades funcionales del cliente, sino también elevar su experiencia cotidiana, buscando siempre enriquecer la vida de quienes la habitan.

Este enfoque no se limita a un simple cumplimiento de encargos, sino que implica un esfuerzo constante por trascender lo inmediato y lo superficial. Para Vicens y Ramos, cada proyecto es una oportunidad de hacer arquitectura como una disciplina artística y reflexiva, donde el espacio no es solo un conjunto de volúmenes, sino una experiencia sensorial que debe ser vivida. La importancia de la «verdadera arquitectura» está presente en cada uno de sus trabajos, donde el objetivo final es generar espacios que conecten con lo más profundo del ser humano.

2. Filosofía de Trabajo y Relación con el Cliente

Una de las claves de la filosofía del estudio es la relación cercana con el cliente. Vicens y Ramos no se limitan a cumplir con los requisitos del encargo, sino que se implican profundamente en el proceso de creación y desarrollo de cada proyecto. Para ellos, la arquitectura no solo es una cuestión de diseño, sino también de formación. La mayoría de sus clientes no solo reciben un edificio, sino que también aprenden sobre la importancia de la arquitectura como una herramienta para transformar el entorno y la vida cotidiana. En su trabajo, la formación de los clientes es tan importante como la creación de los espacios. Les enseñan la relevancia de las proporciones, la importancia de las decisiones estéticas y el impacto que estos elementos tienen en la calidad de vida. A través de un enfoque pedagógico y generoso, logran que sus clientes comprendan la verdadera belleza de la arquitectura.

El estudio también busca proyectar con una visión integral, teniendo en cuenta el contexto urbano y cultural en el que se inserta cada proyecto. Desde el punto de vista de los arquitectos, el diseño no debe ser una imposición sobre el lugar, sino una respuesta sensible a su entorno, que complemente y potencie la identidad del lugar sin romper con su historia ni con su entorno natural.

3. La Filosofía de la Arquitectura como Disciplina Intelectual

La arquitectura para Vicens y Ramos es mucho más que un proceso técnico; es una disciplina intelectual que debe conectar con la razón y el alma. Su trabajo no sigue modas ni se somete a las tendencias de la época, sino que busca tener una respuesta sincera y profunda a los retos arquitectónicos. En sus obras, se encuentran referencias tanto a la arquitectura moderna de grandes maestros como Le Corbusier, como a la arquitectura más sencilla y anónima, mostrando una capacidad de síntesis y una riqueza intelectual que se encuentra en cada detalle de sus proyectos.

La arquitectura de Vicens y Ramos se distingue por su solidez ideológica, que no se deriva de imposiciones políticas ni de modas de turno, sino de una reflexión constante sobre el significado del espacio, la forma y la luz. Este enfoque filosófico impregna cada proyecto, desde los edificios religiosos hasta las viviendas de lujo. La arquitectura, para ellos, es una disciplina que debe ser rigurosa, reflexiva y, sobre todo, capaz de generar una conexión emocional con quienes la experimentan.

II. La Contundencia Volumétrica y la Riqueza Espacial

4. La Contundencia Volumétrica como Elemento Identitario

La contundencia volumétrica es una de las características más destacadas de la obra de Vicens y Ramos. Esta cualidad se logra mediante el manejo preciso de la compacidad y la excavación de los volúmenes. El resultado es una arquitectura sólida, que transmite una presencia indiscutible y definida. En cada uno de sus proyectos, los arquitectos utilizan el volumen de manera sabia, organizando los espacios de forma sencilla pero densa. Este enfoque volumétrico permite que cada edificio se perciba como una pieza única, cuyas proporciones y relaciones internas le otorgan una gran estabilidad visual.

La obra de Vicens y Ramos no busca la fragilidad ni la ligereza, sino que transmite una sensación de solidez y permanencia. Cada elemento volumétrico está cuidadosamente tratado para reforzar el carácter del proyecto y generar una relación armoniosa con el entorno. A través de la compacidad y la excavación, los arquitectos logran crear formas poderosas que se integran sin esfuerzo en el contexto urbano y natural.

5. Riqueza Espacial y la Importancia de la Luz

La riqueza espacial es otra de las grandes virtudes del trabajo de Vicens y Ramos. La forma exterior de sus edificios no siempre refleja la complejidad de lo que ocurre en su interior. El uso de la luz es crucial para crear ambientes que se desenvuelven con una rica profundidad. La luz no solo ilumina, sino que se convierte en un elemento escultórico que define los espacios, marca las transiciones y aporta una atmósfera única.

Este manejo elaborado de la luz es uno de los sellos distintivos del estudio. A través de la variación de las aperturas y los voladizos, la luz se filtra, se proyecta o se refleja, generando contrastes que dan carácter a cada uno de los ambientes interiores. Los lucernarios escultóricos en iglesias y otras obras de culto, como la Iglesia del Asilo de Alcázar, son ejemplos sobresalientes de cómo la luz se convierte en un agente de transformación del espacio, que ayuda a definir el carácter de los lugares.

6. La Sorpresa como Elemento Continuo en la Obra

Vicens y Ramos entienden la sorpresa como un principio esencial en su arquitectura. La sorpresa no se limita a un efecto superficial, sino que se convierte en un instrumento fundamental para mantener al usuario o visitante comprometido con el espacio. En cada uno de sus proyectos, buscan que la obra siga dialogando con el usuario, invitando a nuevas lecturas y reinterpretaciones del espacio. Esta constante capacidad para sorprender hace que la obra no sea estática ni predecible, sino que se vuelva un espacio vivo, en el que la experiencia cambia con el paso del tiempo, las estaciones y las interacciones humanas.

La capacidad de sorprender también se refleja en los juegos de luces y sombras que se producen en los volúmenes excavados o las fachadas tratadas con materiales como el hormigón. Cada vez que el visitante se acerca a la obra, puede descubrir algo nuevo o tener una nueva perspectiva sobre lo que ve. Este enfoque de la sorpresa no solo enriquece la experiencia visual, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la relación entre el ser humano y el espacio construido.

III. Materialidad, Tradición y Aproximación Espiritual

7. El Uso Refinado de Materiales

La materialidad es una constante en el trabajo de Vicens y Ramos, y es tratada con una atención meticulosa que refleja un compromiso con la calidad en cada detalle. Los materiales que eligen, como el hormigón, la piedra y el acero, son seleccionados no solo por su funcionalidad, sino también por su capacidad para expresar una cierta filosofía del espacio. La expresión de la materialidad es precisa y está pensada para contribuir a la contundencia volumétrica y a la riqueza espacial de los proyectos.

En su trabajo, los detalles no son elementos añadidos al final, sino que forman parte integral del proceso de diseño. La construcción de los materiales, la textura de los muros, las juntas y los reflejos no son aspectos secundarios, sino elementos que enriquecen la experiencia arquitectónica. Este enfoque de la materialidad, basado en el trabajo preciso y artesanal de los materiales, les permite evitar lo superficial y acercarse a una arquitectura sólida y profunda.

8. Una Aproximación a la Arquitectura Religiosa

El estudio de arquitectura ha logrado también una integración exitosa de la modernidad con lo espiritual, particularmente en la arquitectura religiosa. La Iglesia de Santa Mónica en Madrid y el crematorio de Alcázar de San Juan son ejemplos de cómo Vicens y Ramos abordan con sensibilidad y profundidad los encargos que requieren un enfoque más trascendental. Estas obras muestran que no solo están interesados en lo material, sino también en lo espiritual, tratando de conectar la arquitectura con las emociones y sentimientos más elevados del ser humano.

La arquitectura religiosa moderna a menudo se enfrenta a desafíos, especialmente en una sociedad que tiende a ser cada vez más secular. Sin embargo, Vicens y Ramos han demostrado que es posible hacer una arquitectura religiosa que responda a las necesidades espirituales de los fieles sin perder su carácter contemporáneo y su capacidad de trascender lo efímero.

9. Su Contribución a la Historia de la Arquitectura Española Contemporánea

La obra de Vicens y Ramos se inserta en la historia de la arquitectura española contemporánea como un ejemplo de sensibilidad y compromiso. En un contexto donde a menudo se da mayor valor a lo efímero y lo superficial, ellos han logrado mantenerse fieles a su filosofía de calidad, discreción y rigor. Sus proyectos, aunque pueden parecer dispares en términos de su escala o programa, comparten una misma búsqueda de la excelencia arquitectónica.

Por último, la docencia de Ignacio Vicens es otro pilar fundamental de su enfoque. A lo largo de su carrera como catedrático en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha transmitido su pasión por la arquitectura a generaciones de estudiantes. Su enfoque pedagógico, basado en la ilusión y el rigor, demuestra el compromiso de Vicens y Ramos no solo con la arquitectura, sino también con la formación de futuros arquitectos que seguirán su legado.

