Arranca la 6ª edición del Concurso ASEMAS PFC dirigido a jóvenes arquitectos españoles

Te presentamos 10 conferencias o charlas magistrales, en castellano, que no te puedes perder si te interesa la arquitectura.

Aunque no somos los más amantes del mundo de un señor subido en la tarima sentando cátedra, también es cierto que hay conferencias que son maravillosas y no nos podemos perder. Clases magistrales de las que aprendemos mucho en muy poco tiempo.

Por ello, hemos hecho una selección de las que nos parecen imprescindibles para que las tengas a golpe de click.

¿Vamos con ellas?