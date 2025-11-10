VI edición Concurso ASEMAS – PFC 2025. Entrega de premios

La arquitectura tiene memoria, pero los jóvenes tienen visión. 🌍

El 31 de octubre, tres leyendas vivientes de la arquitectura española (Emilio Tuñón, Alberto Campo Baeza y Gonzalo Moure) se reunieron con una nueva generación de arquitectos en el corazón de Madrid. No fue un seminario formal: fue un encuentro donde maestros y aprendices compartieron la misma pregunta: ¿cómo construimos el futuro? ASEMAS, con su VI Concurso PFC, encontró la respuesta en seis proyectos que te contamos a continuación. Proyectos que hablan de sostenibilidad, resiliencia, innovación y, sobre todo, de una generación que ya está transformando la ciudad.

Nuestros amigos de ASEMAS nos hacen llegar la siguiente información sobre este acto:

El pasado 31 de octubre se celebró la entrega de premios del VI Concurso ASEMAS PFC 2025 en la sede del Espacio Arquia de Madrid. El acto se desarrolló en el marco de un encuentro entre estudiantes, académicos y profesionales de la arquitectura, en el que se rindió homenaje al esfuerzo, la creatividad y la visión de futuro de los jóvenes arquitectos que inician su carrera profesional.

El coloquio inicial contó la inestimable presencia de los grandes maestros arquitectos Emilio Tuñón, Alberto Campo Baeza y Gonzalo Moure, quienes trasladaron al público presente sus experiencias y vitalidad, además de acertados consejos a los recién titulados que llenaban la sala. Durante el acto participaron también un gran número de directores, profesores y tutores llegados de diferentes Escuelas de Arquitectura españolas, para arropar a los ganadores y resaltar las idiosincrasias propias de sus escuelas. El debate generado permitió descubrir los puntos fuertes de cada escuela que, comparándolos, se tuvo una imagen del gran nivel alcanzado en la docencia arquitectónica de nuestras universidades.

El jurado, compuesto por diferentes miembros del Consejo de Administración de ASEMAS presentes en la ceremonia, resalto la calidad, la concreción de ideas, la originalidad, la innovación y la correcta propuesta constructiva de los proyectos. En consecuencia, el ganador del primer premio del VI Concurso ASEMAS PFC 2025 fue el Arq. Álvaro Pozo Pérez, de la Escuela de Arquitectura CEU San Pablo de Madrid, con un premio dotado en 6.000 € al proyecto “Retiro postextractivista”. El segundo y tercer premio, dotados con 2.000 € cada uno, fueron para el Arq. Guillermo de Alfonso Sánchez, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés con el proyecto «Otros monumentos» y para la Arq. Cristina Calvo López de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid con el proyecto «Future Climate Shelter».

Asimismo, se otorgó un accésit a la Arq. Walda García-Baquero Rueda por su proyecto “Aprendiendo de los bioconstructores”; una mención extraordinaria al proyecto “Sagrado” de María de Sotto Martín; y cinco menciones especiales a los arquitectos: Pilar de la Infanta Herrera, Ivan Kovalyk Borodyak, Débora García Sánchez, Marina Ponce Benítez y Nicolás Sancho Cuasante.

Al finalizar el encuentro el Arq. Fulgencio Avilés, presidente del Consejo de Administración de ASEMAS, destacó la excepcional calidad de los trabajos presentados, resaltando el elevado nivel de las escuelas españolas y de los jóvenes arquitectos participantes. Y subrayó que el concurso ASEMAS PFC se ha convertido en un hito, poniendo por delante el compromiso con los jóvenes y la excelencia en la profesión, y que por ello seguirá brindando a nuevas generaciones oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.

SOBRE ASEMAS

ASEMAS es líder en seguros de Responsabilidad Civil Profesional, fundada en el año 1983 por Arquitectos, y por acuerdo unánime de todos los colegios de Arquitectos de España, tiene el objetivo de garantizar la responsabilidad civil profesional del sector. Experiencia, Permanencia y Solvencia avalan a ASEMAS.