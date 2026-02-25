Asesoramientos de PRODUCTIVIDAD para Estudios de Arquitectura

Cada vez está más claro que para tener un estudio de arquitectura rentable necesitamos ponernos las pilas con la organización interna del mismo. Además, la IA ha llegado para quedarse y no podemos quedar ajenos a sus ventajas.

Sin embargo, nos seguimos encontrando muchos arquitectos que van como pueden y se organizan de aquella manera. De hecho, la mayoría no se parado en serio a plantearse este tema.

Si ves que es tu caso y necesitas una ayuda extra para ser más eficiente y, en consecuencia, mejorar tus posibilidades laborales, !estás en el lugar adecuado!

Llevamos más de 12 años dando cursos de productividad y efeciencia personal para arquitectos y estudios de arquitectura. Durante estos años, hemos tenido, a su vez, la oportunidad de asessorar a muchos estudios directamente. Sabemos los patrones que se repiten y podemos ayudarte a poner orden en tus proyectos y estrategia empresarial. Muchas veces, la organización parte de un enfoque inadecuado, otras tantas de no usar las herramientas correctas.

En cualquier caso, una visión externa de una mirada experta, siempre te puede ser útil.

Así que, si ves que quieres pasar al siguiente nivel de eficiencia, no dudes en contactar con nosotros.

En el asesoramiento usaremos herramientas como Time Blocking y, sobre todo, GTD. Además, os podemos ayudar a implementar programas de gestión de tareas y proyectos como Asana.

Hemos dado cursos de PRODUCTIVIDAD en más de 20 colegios de arquitectura, Universidades y a muchos estudios particulares. Es algo que nos encanta y nos sentimos muy cómodos explicando todo lo que nos pueda hacer más efecientes con nuestro tiempo.

Además, desde hace unos meses la IA (Inteligencia artificial) también nos da muchas posibilidades que nos conviene tener en cuenta.

¿Te animas a tener más tiempo para ti y que el tiempo que destines al trabajo sea lo más eficaz posible?

Inversión en nuestro Asesoramiento de productividad para arquitect@s:

OPCIÓN 1

1 sesión de 60 minutos: 200 Euros

OPCIÓN 2 (recomendada para garantizar resultados)

Pack de 3 sesiones de 60 minutos: 450 Euros

Si ves que te podemos ayudar, sólo tienes que mandar un correo a:

blog@stepienybarno.es

Asunto: Asesoramiento de productividad por Stepienybarno.

