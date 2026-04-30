Humanizando la enseñanza de arquitectura

Nuestras aulas se adelantaron muchos años al ahora habitual sistema de trabajar por proyectos. Enseñar y aprender arquitectura siempre ha sido algo particular. No se puede ser buen arquitecto siguiendo un esquema rígido. Nuestra disciplina aúna técnica, arte y sobre todo mucha humanidad.

Humanidad que, por desgracia, no siempre ha estado presente en las aulas. Muchos profesores han tirado de ego y autoritarismo para transmitir su única manera de ver la arquitectura.

Por suerte, nuevos tiempos han llegado y ahora podemos hablar de una enseñanza líquida y expandida. Y, sobre todo, en algunas Escuelas de una enseñanza donde prima la persona y todo es mucho más humano.

…

«(…) Como profesores responsables debemos pasar a la acción con todo el conocimiento del mundo. Pero si este conocimiento va exento de corazón, nos quedaremos en la cabeza. Es fundamental que nos impliquemos desde lo más profundo de nosotros y, sobre todo, que antes de ver un futuro arquitectos, veamos la persona que tenemos delante. Acoger y validar sus miedos e inseguridades será tan importante como enseñarles la obra de Sert o Jacobsen.

Aunque pueda sonar cursi, los mejores profes de arquitectura serán quienes con más amabilidad y cariño sepan transmitir sus conocimientos. El resto tendrá que competir contra inminentes IAs y mucho nos tememos que en la partida saldrán perdiendo. De hecho, el gran reto es, sin dejar de poner nuestro foco en la persona, aprender a usar tan bien las IAs que lleguen que podamos ser realmente brillantes. No será IAs o humanos; el futuro será de los humanos que mejor comprendan las IAs.

Se avecinan nuevos tiempos. Tiempos extremadamente tecnológicos que han de ir de la mano de una humanización máxima de la enseñanza en arquitectura.»

Extracto de POR UNA ENSEÑANZA LÍQUIDA, EXPANDIDA Y HUMANIZADA EN ARQUITECTURA

Acceder

…

También te gustará:

Debate sobre enseñanza de arquitectura

.

…

No te pierdas:

.

.