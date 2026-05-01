17 años en la red de Stepienybarno

Parece que fue ayer cuando se nos ocurrió hacer un blog. Un blog que se terminó convirtiendo en el centro de operaciones de Stepienybarno a o lo largo de estos años. Nacimos sin redes sociales y ahora la IA se apodera de nuestro día a día. Todo ha cambiado un montón; pero, lo que no han cambiado son las ganas de seguir compartiendo con vosotros lo que vamos aprendiendo por el camino.

Así que, después de un año muy duro de problemas de salud de Lorenzo, estamos de vuelta con más fuerza que nunca.

Un abrazo para toda la gente que durante tantos años ha estado cerquita del “mundo Stepienybarno”.

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