Productividad, Identidad Digital e IA para tu estudio de ARQUITECTURA

En Stepienybarno estamos presentes en la red desde 2009, cuando pusimos en marcha nuestro blog. Ya durante el primer año nos convertimos en uno de los blogs más relevantes del panorama de la arquitectura. Desde entonces, no hemos dejado de aprender, experimentar y adaptarnos a los nuevos tiempos.

Paralelamente, hace unos 15 años comenzamos a centrarnos en el mundo de la productividad y en cómo el sistema GTD podía ayudar a otros arquitectos a ser más eficientes en sus estudios.

Hoy unimos toda esta experiencia en Identidad Digital y Productividad con las posibilidades que abre la Inteligencia Artificial. Estamos comprobando, en tiempo real, cómo aprovechar estos tres ámbitos para ayudar a estudios de arquitectura y profesionales del sector a tener más impacto y conseguir un día a día más organizado y productivo.

Si quieres saber más, estás en el lugar adecuado.

Tres frentes que pueden estar frenando tu estudio de arquitectura

Productividad, Identidad Digital e IA en un único proceso de tres meses

1. El problema no es la arquitectura

Puedes hacer muy buena arquitectura y, aun así, sentir que el estudio no termina de avanzar.

Normalmente, el bloqueo aparece en tres frentes:

PRODUCTIVIDAD

El día a día se llena de urgencias. Cuesta priorizar, repartir responsabilidades y controlar los proyectos sin trabajar más horas de las necesarias.

IDENTIDAD DIGITAL

El estudio tiene buenos proyectos, pero no sabe explicar claramente qué lo diferencia. La web y las redes enseñan arquitectura, aunque no siempre ayudan a generar confianza y nuevas oportunidades.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sabes que la IA puede ayudarte, pero no tienes claro dónde aplicarla. Pruebas herramientas, acumulas información y terminas sin incorporarla de verdad al trabajo. Usar ChatGPT para mejorar memorias, estás estupendo; pero, hoy el potencial es mucho mayor. La llegada de los agentes lo ha cambiado todo. ahhh que no sabes que hay agentes. !Comenzaremos por ahí!!

Los tres frentes están conectados. No sirve conseguir más encargos si el estudio funciona con demasiado caos. Tampoco sirve organizarse mejor si nadie entiende vuestro valor. Y añadir IA a procesos mal planteados solo consigue acelerar el desorden.

«Tu mente está para tener ideas, no para almacenarlas». David Allen

2. No son «sólo» doce horas de Zoom

El Zoom semanal es solo la parte más visible.

Durante tres meses trabajaremos sobre vuestro estudio, detectando problemas, tomando decisiones y aplicando mejoras reales.

Cada sesión terminará con tareas concretas para la semana. Revisaremos los avances, los documentos y los materiales que vayáis preparando. También habrá seguimiento entre sesiones para resolver bloqueos y evitar que las decisiones se queden en buenas intenciones. Pasaremos a la acción con un plan claro y sin prisa pero sin pausa.

La semana siguiente analizaremos qué ha funcionado, qué no y cuál debe ser el siguiente paso.

El proceso incluye:

Una sesión fija de 60 minutos por Zoom cada semana.

Tareas personalizadas aplicadas al estudio.

aplicadas al estudio. Revisión y devolución sobre el trabajo realizado (seguimiento de los avances entre sesiones).

Las sesiones sirven para pensar y decidir.

El verdadero cambio ocurre al aplicar lo acordado durante la semana.

Doce semanas para instalar cambios en los tres frentes.

3. Somos especialistas y también somos arquitectos

No somos una consultora generalista intentando explicar a los arquitectos cómo deberían trabajar.

!Somos, como tú, arquitectos y conocemos desde dentro la realidad de un estudio!

Trabajamos juntos en arquitectura desde 2003 y creamos Stepienybarno en 2009. Llevamos más de doce años formando y asesorando sobre productividad y hemos impartido cursos en más de veinte colegios de arquitectura, universidades y estudios.

También llevamos más de quinde años ayudando a arquitectos con su identidad digital. Por nuestra escuela online han pasado centenares de profesionales y estudiantes de arquitectura.

Y abordamos la IA desde el mismo lugar: no desde la fascinación por la última herramienta, sino buscando aplicaciones útiles para el trabajo real de cada estudio.

No prometemos milagros ni que los clientes comiencen a llegar automáticamente.

Tampoco hacemos nosotros la tarea. Te indicamos cómo hacerla y juntos pensamos lo mejor para ti.

Sí proponemos tres meses de trabajo serio para conseguir un estudio más organizado, mejor posicionado y preparado para aprovechar la IA con criterio.

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Duración: 3 meses

Formato: 12 sesiones semanales por Zoom

Acompañamiento: tareas, revisión y seguimiento

Inversión total: 2.400 euros (por los 3 meses)

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Si mientras leías pensabas «esto es justo lo que nos pasa», escríbenos a blog@stepienybarno.es con el asunto “Productividad, Identidad Digital e IA” y cuéntanos brevemente qué está frenando vuestro estudio.

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https://www.youtube.com/watch?v=W3vsR116qNk

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