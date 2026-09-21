III Encuentros de Navarra. La vivienda que queremos.
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Pamplona reúne del 23 al 25 de septiembre de 2026 a profesionales de la arquitectura, el urbanismo, la economía y la gestión pública para abordar uno de los grandes retos actuales: cómo hacer posible una vivienda de calidad y accesible.
La vivienda vuelve a ocupar el centro del debate arquitectónico y social. No basta con construir más: también hay que hablar del suelo disponible, de la financiación, de las normas que condicionan los proyectos y de los modelos de vivienda que responden a las necesidades de hoy.
Con este enfoque, la Fundación Arquitectura y Sociedad, con el patrocinio del Gobierno de Navarra, organiza la tercera edición de los Encuentros de Navarra bajo el título «La vivienda que queremos». La cita tendrá lugar en una carpa situada en la intersección de la avenida Carlos III y la calle Roncesvalles de Pamplona, junto al monumento del Encierro.
Tras las ediciones de 2024 y 2025, el encuentro pone esta vez el foco en experiencias de Italia, Suiza y España. El formato combina intervenciones, debates y espacios abiertos a la participación del público, además de sesiones de trabajo entre especialistas.
El programa plantea cuatro grandes ámbitos:
Nos parece especialmente valioso que el debate reúna a quienes proyectan viviendas, a quienes estudian sus implicaciones sociales y económicas y a quienes toman decisiones desde la administración. La cuestión de la vivienda exige mirar todas esas escalas a la vez.
La jornada comienza a las 9:30 con la presentación de los Encuentros y la participación de Luca Molinari. Entre las 10:30 y las 11:00 intervienen Joan Clos, presidente de la Fundación Arquitectura y Sociedad; Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura; y Begoña Alfaro, vicepresidenta y consejera de Vivienda, Juventud y Política Migratoria del Gobierno de Navarra.
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Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre de 2026.
Lugar: carpa en el cruce de la avenida Carlos III con la calle Roncesvalles, Pamplona, junto al monumento del Encierro.
Puedes consultar el programa y confirmar tu asistencia en la página oficial de los III Encuentros de Navarra.
Fuente: Fundación Arquitectura y Sociedad. Programa consultado el 23 de septiembre de 2026; conviene confirmar posibles cambios de última hora en la web del encuentro.
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Más info en página de la FUNDACIÓN
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