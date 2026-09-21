Recomendable cita en Pamplona.

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III Encuentros de Navarra: la vivienda que queremos

Pamplona reúne del 23 al 25 de septiembre de 2026 a profesionales de la arquitectura, el urbanismo, la economía y la gestión pública para abordar uno de los grandes retos actuales: cómo hacer posible una vivienda de calidad y accesible.

La vivienda vuelve a ocupar el centro del debate arquitectónico y social. No basta con construir más: también hay que hablar del suelo disponible, de la financiación, de las normas que condicionan los proyectos y de los modelos de vivienda que responden a las necesidades de hoy.

Con este enfoque, la Fundación Arquitectura y Sociedad, con el patrocinio del Gobierno de Navarra, organiza la tercera edición de los Encuentros de Navarra bajo el título «La vivienda que queremos». La cita tendrá lugar en una carpa situada en la intersección de la avenida Carlos III y la calle Roncesvalles de Pamplona, junto al monumento del Encierro.

Tras las ediciones de 2024 y 2025, el encuentro pone esta vez el foco en experiencias de Italia, Suiza y España. El formato combina intervenciones, debates y espacios abiertos a la participación del público, además de sesiones de trabajo entre especialistas.

¿De qué se hablará?

El programa plantea cuatro grandes ámbitos:

Suelo: propiedad, disponibilidad, gestión urbanística y suelo público.

propiedad, disponibilidad, gestión urbanística y suelo público. Gestión y financiación: modelos públicos y mixtos, y comparación entre experiencias de distintos países.

modelos públicos y mixtos, y comparación entre experiencias de distintos países. Marco urbanístico: leyes, ordenanzas y trámites que influyen en el desarrollo de alternativas.

leyes, ordenanzas y trámites que influyen en el desarrollo de alternativas. Arquitectura de la vivienda: industrialización, habitabilidad, sostenibilidad, nuevas tipologías y calidad de los proyectos.

Nos parece especialmente valioso que el debate reúna a quienes proyectan viviendas, a quienes estudian sus implicaciones sociales y económicas y a quienes toman decisiones desde la administración. La cuestión de la vivienda exige mirar todas esas escalas a la vez.

Programa de los III Encuentros de Navarra

Miércoles 23 de septiembre · Italia

La jornada comienza a las 9:30 con la presentación de los Encuentros y la participación de Luca Molinari. Entre las 10:30 y las 11:00 intervienen Joan Clos, presidente de la Fundación Arquitectura y Sociedad; Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura; y Begoña Alfaro, vicepresidenta y consejera de Vivienda, Juventud y Política Migratoria del Gobierno de Navarra.

Mañana:

11:00–11:40: Camillo Botticini, DVArea.

Camillo Botticini, DVArea. 11:40–12:10: pausa.

pausa. 12:10–12:40: Maria Alessandra Segantini, C+S Architects.

Maria Alessandra Segantini, C+S Architects. 12:40–13:20: Massimo Alvisi, Alvisi Kirimoto.

Massimo Alvisi, Alvisi Kirimoto. 13:20–13:45: debate.

Tarde:

16:30–17:10: Ludovico Da Prato, Fondazione Housing Sociale.

Ludovico Da Prato, Fondazione Housing Sociale. 17:10–17:50: Filippo Pagliani, Park Associati.

Filippo Pagliani, Park Associati. 17:50–18:10: pausa.

pausa. 18:10–18:50: Rossana Zaccaria, Legacoop Abitanti.

Rossana Zaccaria, Legacoop Abitanti. 18:50–19:10: resumen de la mañana a cargo de Llàtzer Moix.

resumen de la mañana a cargo de Llàtzer Moix. 19:10: debate dirigido por Valerio P. Mosco.

Jueves 24 de septiembre · Suiza

Mañana:

10:00–10:40: Andrea Deplazes, Bearth & Deplazes.

Andrea Deplazes, Bearth & Deplazes. 10:40–11:20: Marc Angélil, agps architecture.

Marc Angélil, agps architecture. 11:20–11:50: pausa.

pausa. 11:50–12:30: Luca Selva, Luca Selva Architekt.

Luca Selva, Luca Selva Architekt. 12:30–13:10: Roger Boltshauser, Boltshauser Architekten.

Roger Boltshauser, Boltshauser Architekten. 13:10–13:45: debate.

Tarde:

16:30–17:10: Christoph Gantenbein, Christ & Gantenbein.

Christoph Gantenbein, Christ & Gantenbein. 17:10–17:50: Thomas Padmanabhan, Lütjens Padmanabhan.

Thomas Padmanabhan, Lütjens Padmanabhan. 17:50–18:10: pausa.

pausa. 18:10–18:50: Joxe Abaurrea, concejal de Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona.

Joxe Abaurrea, concejal de Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona. 18:50–19:10: resumen de la mañana a cargo de Llàtzer Moix.

resumen de la mañana a cargo de Llàtzer Moix. 19:10: debate dirigido por Valerio P. Mosco.

Viernes 25 de septiembre · España

Mañana:

10:00–10:40: Bet Capdeferro, bosch.capdeferro arquitectura.

Bet Capdeferro, bosch.capdeferro arquitectura. 10:40–11:20: Miguel Herráiz y Daniel Bergman, MADhel.

Miguel Herráiz y Daniel Bergman, MADhel. 11:20–11:50: pausa.

pausa. 11:50–12:30: Eduardo Leira, Fundación CASAS.

Eduardo Leira, Fundación CASAS. 12:30–13:10: Josep Bohigas, URBAN FRONT.

Josep Bohigas, URBAN FRONT. 13:10–13:45: debate.

Tarde:

16:30–17:10: María F. Carrascal, CAPC Research Group.

María F. Carrascal, CAPC Research Group. 17:10–17:50: Cino Zucchi, Cino Zucchi Architetti.

Cino Zucchi, Cino Zucchi Architetti. 17:50–18:10: pausa.

pausa. 18:10–18:50: Manuel Carbajo, Carbajo Barrios.

Manuel Carbajo, Carbajo Barrios. 18:50–19:10: resumen de la mañana a cargo de Llàtzer Moix.

resumen de la mañana a cargo de Llàtzer Moix. 19:10–20:00: debate dirigido por Valerio P. Mosco.

debate dirigido por Valerio P. Mosco. 20:00–20:30: clausura con Joseba Asiron, alcalde de Pamplona.

Lugar e inscripción

Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre de 2026.

Lugar: carpa en el cruce de la avenida Carlos III con la calle Roncesvalles, Pamplona, junto al monumento del Encierro.

Puedes consultar el programa y confirmar tu asistencia en la página oficial de los III Encuentros de Navarra.

Fuente: Fundación Arquitectura y Sociedad. Programa consultado el 23 de septiembre de 2026; conviene confirmar posibles cambios de última hora en la web del encuentro.

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Más info en página de la FUNDACIÓN

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