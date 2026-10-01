Ya son más de 17 años en la red y seguimos, desde Stepienybarno, creando nuevos proyectos digitales!

Hoy vamos con un mapa que nos hace mucha ilusión presentar en este 1 de octubre.

!Cualquier aportación será bienvenida!

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Ya está aquí el Mapa de los mejores estudios de arquitectura españoles

1. Un mapa para descubrir estudios y conectar con ellos

¡Por aquí, la primera versión del MAPA!

Hoy, 1 de octubre, lanzamos esta iniciativa de Stepienybarno con una selección inicial de 300 estudios de arquitectura.

👉 Entra y descubre el mapa

Después de muchas horas de investigación, empezamos a compartir una herramienta que conecta dos necesidades: descubrir buena arquitectura y dar visibilidad a quienes la hacen.

Queremos que una persona que busca arquitecto encuentre un estudio de referencia en cualquier parte de España. Y que los estudios seleccionados puedan ser encontrados por posibles clientes que conecten con sus proyectos y su manera de trabajar.

Desde Stepienybarno llevamos años difundiendo arquitectura y dando voz a sus protagonistas. Este mapa es un paso más: reunir ese conocimiento en un lugar sencillo de consultar, explorar y compartir.

2. Una selección cuidada y distintas formas de explorarla

El mapa permite recorrer el territorio y utilizar filtros de ciudad, tipo de arquitectura, nivel y perfil. Cada ficha ofrece una presentación del estudio y enlaces para seguir conociendo su trabajo. La selección reúne trayectorias consolidadas y estudios emergentes. Nos interesa mirar más allá de los nombres habituales y reconocer el talento repartido por todo el territorio: también en ciudades pequeñas y lugares que suelen tener menos presencia en los medios.

Para quien busca arquitecto, el mapa puede ser un primer punto de encuentro. A partir de ahí, podrá visitar las webs de los estudios, conocer sus obras y contactar con aquellos que encajen con su proyecto.

Además, la opción Estudios Destacados permite conocer algunas prácticas con mayor profundidad: una miniweb dentro del mapa, obras seleccionadas y una #arquientrevista sobre su trayectoria y visión. La selección y la valoración de los estudios mantienen su independencia editorial.

3. Una primera versión que seguirá creciendo

Esto acaba de empezar. Iremos incorporando estudios, revisando información y mejorando la web para que resulte cada vez más útil. Pronto contaremos también con un comité científico que nos ayudará a afinar la selección, enriquecer los criterios y sumar distintas miradas sobre la arquitectura española.

Vuestra participación será muy bienvenida. Si conocéis un estudio que deberíamos analizar, escribidnos o dejad su nombre en comentarios. También nos podéis señalar información que convenga actualizar o aspectos de la web que podamos mejorar. Revisaremos cada propuesta con cuidado.

El mapa nace para crecer, conectar y hacer más visible la buena arquitectura. Nos hará ilusión que lo recorráis, descubráis estudios y lo compartáis con quienes puedan encontrarlo útil.

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