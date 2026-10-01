01/10/2026, 11:13
Mapa de los mejores estudios de arquitectura españoles
Ya son más de 17 años en la red y seguimos, desde Stepienybarno, creando nuevos proyectos digitales!
Hoy vamos con un mapa que nos hace mucha ilusión presentar en este 1 de octubre.
!Cualquier aportación será bienvenida!
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Ya está aquí el Mapa de los mejores estudios de arquitectura españoles
1. Un mapa para descubrir estudios y conectar con ellos
¡Por aquí, la primera versión del MAPA!
Hoy, 1 de octubre, lanzamos esta iniciativa de Stepienybarno con una selección inicial de 300 estudios de arquitectura.
👉 Entra y descubre el mapa
Después de muchas horas de investigación, empezamos a compartir una herramienta que conecta dos necesidades: descubrir buena arquitectura y dar visibilidad a quienes la hacen.
Queremos que una persona que busca arquitecto encuentre un estudio de referencia en cualquier parte de España. Y que los estudios seleccionados puedan ser encontrados por posibles clientes que conecten con sus proyectos y su manera de trabajar.
Desde Stepienybarno llevamos años difundiendo arquitectura y dando voz a sus protagonistas. Este mapa es un paso más: reunir ese conocimiento en un lugar sencillo de consultar, explorar y compartir.
2. Una selección cuidada y distintas formas de explorarla
El mapa permite recorrer el territorio y utilizar filtros de ciudad, tipo de arquitectura, nivel y perfil. Cada ficha ofrece una presentación del estudio y enlaces para seguir conociendo su trabajo. La selección reúne trayectorias consolidadas y estudios emergentes. Nos interesa mirar más allá de los nombres habituales y reconocer el talento repartido por todo el territorio: también en ciudades pequeñas y lugares que suelen tener menos presencia en los medios.
Pantallazo del Mapa de los MEJORES estudios de ARQUITECTURA españoles
Para quien busca arquitecto, el mapa puede ser un primer punto de encuentro. A partir de ahí, podrá visitar las webs de los estudios, conocer sus obras y contactar con aquellos que encajen con su proyecto.
Además, la opción Estudios Destacados permite conocer algunas prácticas con mayor profundidad: una miniweb dentro del mapa, obras seleccionadas y una #arquientrevista sobre su trayectoria y visión. La selección y la valoración de los estudios mantienen su independencia editorial.
3. Una primera versión que seguirá creciendo
Esto acaba de empezar. Iremos incorporando estudios, revisando información y mejorando la web para que resulte cada vez más útil. Pronto contaremos también con un comité científico que nos ayudará a afinar la selección, enriquecer los criterios y sumar distintas miradas sobre la arquitectura española.
Vuestra participación será muy bienvenida. Si conocéis un estudio que deberíamos analizar, escribidnos o dejad su nombre en comentarios. También nos podéis señalar información que convenga actualizar o aspectos de la web que podamos mejorar. Revisaremos cada propuesta con cuidado.
El mapa nace para crecer, conectar y hacer más visible la buena arquitectura. Nos hará ilusión que lo recorráis, descubráis estudios y lo compartáis con quienes puedan encontrarlo útil.
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Mapa de los mejores estudios de arquitectura españoles
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Pedro Martínez Llanes01/10/2026
Os presentamos el estudio murciano Llanes_Granados Arquitectos , recientemente ganadores de 2 concursos de reconocido impacto en la sociedad y región de Murcia.