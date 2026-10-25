Está naciendo NORMATECTURA. ¿La pensamos contigo?

Estamos desarrollando NORMATECTURA para ayudar a los estudios de arquitectura a organizar proyectos, revisar documentación y consultar normativa.

Queremos mostrar con claridad qué está comprobado, qué plantea dudas y qué problemas necesitan atención. La aplicación permite guardar consultas, respuestas y referencias; las respuestas automáticas siguen pendientes.

Queremos mejorarla con experiencias reales. ¿Qué tarea te hace perder más tiempo en tu estudio? ¿Qué te gustaría resolver con una herramienta así? Cuéntanos tu caso y ayúdanos a darle forma.

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Entre planos, memorias y normativa, los estudios de arquitectura dedicamos muchas horas a buscar, ordenar y comprobar información. A veces, cuesta saber qué está resuelto y qué necesita otra vuelta.

De ahí nace NORMATECTURA, una aplicación que estamos desarrollando para trabajar con más claridad. Queremos compartirla desde el principio y mejorarla con las necesidades reales de otros estudios.

La propuesta es sencilla: subir un proyecto, organizar sus archivos y revisar sus apartados principales de un vistazo.

Verde para lo que se haya comprobado como correcto; azul para las dudas o la información pendiente; rojo para los problemas fundamentados. Al pulsar en cada apartado, aparecería la explicación. El informe se generaría cuando lo pidamos.

Otra parte importante es identificar la normativa que puede afectar al proyecto según el municipio, la parcela, el uso, la intervención y las fechas.

Para que esto sea útil, cada conclusión debe mostrar sus fuentes oficiales, la versión consultada y qué falta por comprobar. Queremos que resulte fácil distinguir entre lo confirmado y lo pendiente.

También hemos incorporado un apartado de consultas de normativa donde guardar preguntas, respuestas y referencias. Así podremos recuperar lo aprendido y aprovecharlo en otros proyectos. De momento, las respuestas se añaden manualmente; la respuesta automática dentro de la aplicación sigue pendiente.

Con el tiempo, nos gustaría recoger también los criterios del propio estudio. Y explorar otras posibilidades: detectar contradicciones entre planos y memoria, recordar comprobaciones o encontrar cómo resolvimos un caso parecido.

Ahora nos interesa conocer tu experiencia.

Piensa en el último proyecto que os hizo perder horas buscando, comprobando o rehaciendo algo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué te habría ayudado a resolverlo? ¿Qué necesitarías para confiar en una herramienta así?

Cuéntanos un caso en los comentarios. Quizá el siguiente paso de NORMATECTURA empiece precisamente por ese problema que tenéis en tu estudio.

Autor: Stepienybarno

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