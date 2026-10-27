  • Asemas
Blog de STEPIEN Y BARNO – publicación digital sobre arquitectura
27/10/2026, 13:25 Sin comentarios

Asegura para siempre tu actividad y paga solamente por lo que trabajas, conforme avance tu actividad profesional

Nuestros amigos de Asemas, nos hacen llegar la siguiente información:

Asegura para siempre tu actividad y paga solamente por lo que trabajas, conforme avance tu actividad profesional

Asegura para siempre tu actividad y paga solamente por lo que trabajas, conforme avance tu actividad profesional ASEMAS da respuesta a una larga demanda de la profesión, con un producto adaptado a tus necesidades. Recomendado para:

Los que empiezan en la profesión.
Los que tienen trabajos esporádicos o irregulares.
Las sociedades profesionales de nueva creación.
Los que quieren asegurar para siempre toda su actividad anual.

Esta póliza es ideal para arquitectos y estudios de arquitectura que quieran conocer desde el principio el coste total del seguro, hasta la completa extinción de sus responsabilidades, para poder imputarlo dentro de sus honorarios.

MÁS INFORMACIÓN

Más información en: www.asemas.es

También te gustará:

“Entre Arquitectos” y “Talento” de ASEMAS

Post patrocinado por Asemas

  • Share this Post:

DEJA TU COMENTARIO

Tu dirección de correo no va a ser publicada. Campos obligatirios están señalados con *

GRACIAS POR LEERNOS
Archivo
Suscríbete a las actualizaciones de este blog

Volver al inicio