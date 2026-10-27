Asegura para siempre tu actividad y paga solamente por lo que trabajas, conforme avance tu actividad profesional

En Stepienybarno estamos presentes en la red desde 2009, cuando pusimos en marcha nuestro blog. Ya durante el primer año nos convertimos en uno de los blogs más relevantes del panorama de la arquitectura. Desde entonces, no hemos dejado de aprender, experimentar y adaptarnos a los nuevos tiempos.

Paralelamente, hace unos 15 años comenzamos a centrarnos en el mundo de la productividad y en cómo el sistema GTD podía ayudar a otros arquitectos a ser más eficientes en sus estudios.

Hoy unimos toda esta experiencia en Identidad Digital y Productividad con las posibilidades que abre la Inteligencia Artificial. Estamos comprobando, en tiempo real, cómo aprovechar estos tres ámbitos para ayudar a estudios de arquitectura y profesionales del sector a tener más impacto y conseguir un día a día más organizado y productivo.

Si quieres saber más, estás en el lugar adecuado.