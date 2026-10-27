Asegura para siempre tu actividad y paga solamente por lo que trabajas, conforme avance tu actividad profesional
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Nuestros amigos de Asemas, nos hacen llegar la siguiente información:
Asegura para siempre tu actividad y paga solamente por lo que trabajas, conforme avance tu actividad profesional ASEMAS da respuesta a una larga demanda de la profesión, con un producto adaptado a tus necesidades. Recomendado para:
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|Los que empiezan en la profesión.
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|Los que tienen trabajos esporádicos o irregulares.
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|Las sociedades profesionales de nueva creación.
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|Los que quieren asegurar para siempre toda su actividad anual.
Esta póliza es ideal para arquitectos y estudios de arquitectura que quieran conocer desde el principio el coste total del seguro, hasta la completa extinción de sus responsabilidades, para poder imputarlo dentro de sus honorarios.
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Post patrocinado por Asemas
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Estamos desarrollando NORMATECTURA para ayudar a los estudios de arquitectura a organizar proyectos, revisar documentación y consultar normativa. Queremos mostrar con claridad qué está comprobado, qué plantea dudas y qué problemas necesitan atención. Empezamos por el ámbito vasco y navarro, junto con la normativa estatal aplicable. La aplicación permite guardar consultas, respuestas y referencias; las respuestas automáticas siguen pendientes.
Queremos mejorarla con experiencias reales. ¿Qué tarea te hace perder más tiempo en tu estudio? ¿Qué te gustaría resolver con una herramienta así? Cuéntanos tu caso y ayúdanos a darle forma.
Ya son más de 17 años en la red y seguimos, desde Stepienybarno, creando nuevos proyectos digitales!
Hoy vamos con un mapa que nos hace mucha ilusión presentar en este 1 de octubre.
!Cualquier aportación será bienvenida!
Recomendable cita en Pamplona.Sigue leyendo...
En Stepienybarno estamos presentes en la red desde 2009, cuando pusimos en marcha nuestro blog. Ya durante el primer año nos convertimos en uno de los blogs más relevantes del panorama de la arquitectura. Desde entonces, no hemos dejado de aprender, experimentar y adaptarnos a los nuevos tiempos.
Paralelamente, hace unos 15 años comenzamos a centrarnos en el mundo de la productividad y en cómo el sistema GTD podía ayudar a otros arquitectos a ser más eficientes en sus estudios.
Hoy unimos toda esta experiencia en Identidad Digital y Productividad con las posibilidades que abre la Inteligencia Artificial. Estamos comprobando, en tiempo real, cómo aprovechar estos tres ámbitos para ayudar a estudios de arquitectura y profesionales del sector a tener más impacto y conseguir un día a día más organizado y productivo.
Si quieres saber más, estás en el lugar adecuado.
Nuestros estudios de arquitectura tienen mucho que mejorar a nivelSigue leyendo...
Como bien sabemos, tener una herramienta digital que nos ayude a organizar nuestras tareas y proyectos es algo fundamental.
Aún así, la mayoría de estudios no lo hacen y siguen confiando en que el cuaderno de cada uno de sus empleados será suficiente.
Por ello, animamos a todos ellos a dar el salto y organizarse con más precisión. Y si queremos una herramienta que, en su versión gratuita, ya nos permite hacer maravillas, nosotros apostamos por Asana. En nuestra opinión, es mejor que otras herramientas como Trello o Notion, Además, si quieres organizarte según GTD, te lo pone bastante fácil.
Nuestros amigos de Jung nos hacen llegar la siguiente información.Sigue leyendo...
Parece que fue ayer cuando se nos ocurrió hacer unSigue leyendo...
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