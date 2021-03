Arquitectura hospitalaria : creando centros más humanos

Por: Lucy Bullivant



Desde: rocagallery

Fotografía: MAIN_Maggies_Glasgow-Gartnavel-OMA-PhilippeRualt

Cómo surgió el primer centro Maggie’s

El diagnóstico de un cáncer provoca una crisis existencial y un cúmulo de emociones difíciles de gestionar: ansiedad, miedo, sentimientos de fragilidad, aislamiento… En sus memorias sobre su experiencia con el cáncer, Let the Whole Thundering World Come Down (2018), la escritora Natalie Goldberg describe sus esfuerzos por aceptar la cruda realidad de su propia temporalidad y seguir amando su vida, a pesar de verse abocada a la enfermedad y amenazada de muerte. La idea de crear espacios que acompañaran y ayudaran a los pacientes en ese proceso cambió las premisas de trabajo en la arquitectura hospitalaria.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

