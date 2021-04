Con la Tierra nos basta

Por: Carlota González Pérez | Darío Núñez González

Desde: VAD. veredes, arquitectura y divulgación

Fotografía: En 1959, el ejército de los Estados Unidos lanzó un estudio conocido como Proyecto Horizon, un plan para establecer un fuerte en la Luna en 1967.

Esta es la descripción de uno de los asentamientos selenitas más antiguos, dada por H.G. Wells en su novela The First Man in the Moon, publicada en 1901. Una secuencia de espacios abovedados que se van desmaterializando a medida que se penetra en ellos.

Los avances en torno a la antropización de la Luna se aceleran tras la constitución en 1968 del Club de Roma, y tras la aparición en 1969 de las ilustraciones del artista Ray G. Scarfo para la creación de una base lunar semipermantente.

Acceder al post

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto

Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.