Carme Pinós: “La arquitectura tiene una responsabilidad con la sociedad: el destinatario final de un edificio

Por: Daniel Díez Martínez



Desde: El país

Fotografía: Carme Pinós posa para ICON Design con un gesto que desvela que lo que más le molesta es la falta de contenido y de intención. Ángela Suárez

Después de más de treinta años de ejercicio profesional, Carme Pinós (Barcelona, 1954) mira hacia el futuro con ganas. “Mi último proyecto es siempre el que más me gusta”, dice entre risas. Ese optimismo vital se traslada a su arquitectura, sensible y emocionante, capaz de crear Escenarios para la vida, tal como anuncia la exposición monográfica que estará hasta el 9 de mayo en el Museo ICO de Madrid, primera dedicada a una arquitecta.

Pinós comenzó su andadura profesional en 1983 junto a su marido, el también arquitecto Enric Miralles (1955-2000). En tándem, diseñaron uno de los proyectos más sobrecogedores de la arquitectura española contemporánea, el cementerio de Igualada, un poema de muros de gaviones y hormigón que envuelve al visitante en el fluir de la vida, silencioso y pausado. La pareja se separó en 1991. “Fueron años duros. En aquella época apenas había parejas de arquitectos trabajando, y mucho menos mujeres solas”. Pinós emprendió entonces su propio camino. “Aunque todavía hoy mucha gente me asocia a Enric. Pero no me gusta quejarme. Es mi historia y me ha hecho lo que soy”, reconoce.

Acceder al post

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto

Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.