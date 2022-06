Liam Young, un arquitecto para salvar el mundo

Por: Silvia Hernando



El trabajo de Liam Young (Brisbane, Australia, 1979) podría definirse tanto por aquello que hace como por lo que no. Es un arquitecto que no construye edificios, sino que cavila sobre la gestión del espacio. Un filósofo que no escribe ensayos, pero inventa historias. Un cineasta que no da vida a personajes, aunque diseña realidades alternativas. Afincado en Los Ángeles, donde imparte clases y dirige un think tank (Tomorrow’s Thoughts Today) y un estudio de investigación (Unknown Fields), Young presentó esta semana en Madrid, en la Fundación Telefónica, su exposición Construir mundos, un título que resume en solo dos palabras a qué se dedica.

