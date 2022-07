¿Estudiar ARQUITECTURA merece la pena? ¿Dónde?

Por: Felipe Samaran

Desde: Arquitectura UFV (Escuela de Arquitectura)



El arte de saber preguntar.

¿Has acabado el bachillerato estudio y no sabes qué estudiar y dónde hacerlo?

¿Tus hijos te preguntan qué hacer con su vida y no sabes bien cómo aconsejarles?

¿Te has planteado hacer Arquitectura y mucha gente intenta disuadirte de la idea?

Quizás esto te ayude a aclarar las ideas, o al menos a hacerte las preguntas pertinentes.

Antes de buscar las mejores respuestas merece la pena saber si nos estamos haciendo las mejores preguntas. “Solo las preguntas que se refieren a la esencia de las cosas tienen sentido” Decía Mies Van der Rohe, uno de los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX. Quien no se hace las buenas preguntas, es imposible que encuentre respuestas relevantes y significativas para su vida.

Acceder al post

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto

Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.