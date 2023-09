Madera naval: curva, roja y esbelta

Por: Mesura



Desde: maderayconstruccion

Fotografía: Interior del Restaurante Cheriff, Barceloneta | Fuente: Mesura



Restaurante Cheriff by Mesura

El mítico Restaurant Cheriff de la Barceloneta abrió puertas a principios de los años sesenta y desde entonces sigue la misma línea: sus largamente famosas paellas, pescado fresco y marisco vivo, procedentes a diario, de las barcas que atracan en La Planxeta de la propia Barceloneta.

Desde la primera aproximación al diseño, nuestra intuición fue la de entender que no queríamos diseñar algo nuevo, si no continuar con el legado histórico del local. La decisión no solo viene dada por un profundo respeto al mítico espacio, si no también apoyar con fuerza la decisión culinaria de no variar el menú tradicional que ofrece el restaurante.

Acceder al post

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto

Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE