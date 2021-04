El miércoles 14 de Abril nuestro compañero Darío Núñez, en representación de Stepien y Barno, participó con Pau M Just de Deconstruyendo el Cine, participó en su primer directo hablado sobre Libros de Arquitectura para NO-Arquitectos.

Libros recomendados:

​ Eficiencia y productividad para Arquitectos – Stepien y Barnó

Ciudades para un pequeño planeta – Richard Rogers

Muerte y vida de las grandes ciudades – Jane Jacobs

Decrecer para crecer – José Luís Ojeda

Richard Sennett​

La Casa: Crónica de una conquista – Daniel Torres

Pallasmaa ​

Yes is More – Bjarke Ingels

Mies – Agustín Ferrer Casas

Vidas construidas – Anatxu Zabalbeascoa

La arquitectura moderna y sus creadores – Martin Filler

Ciudad hojaldre – Carlos García Vázquez

Más viviendas por menos – Anna i Eugeni Bach

Guías Turísticas

Barcelona Retro – Òscar Dalmau​

La casa popular en España – Fernando García Mercadal

Recordando a Coderch – Pati Núñez

Zumthor

Escritos – Toyo Ito

Casa Collage – Xavier Monteys

