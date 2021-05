Escribir artículos no es investigar. Algunas claves para centrar la investigación en arquitectura

Os animamos a echar un ojo a este post tan claro y ameno que ha escrito el profesor Emilio Delgado para el blog Escuela de Arquitectura.

“Investigar no es escribir artículos. Es decir, que el objetivo de investigar no es publicar artículos. Los artículos científicos condensan unos resultados que provienen de una fase previa, que es la investigación. De hecho, los resultados de dicha labor, la de investigar, no solo se pueden volcar en revistas científicas, ya que, por ejemplo, se pueden patentar, se pueden transferir en el ámbito docente (innovación), en el social, en el político, en el económico y en el cultural, entre otros muchos canales.

Investigar es interrogar la realidad que nos rodea, estudiándola con curiosidad y minuciosidad. En arquitectura, investigar es también esto. El objetivo de investigar es tratar de dar una respuesta solvente a la pregunta que inició este bello proceso. Esta solvencia solo se puede conseguir con rigor y precisión, alejándose de la opinión e incluso de la propia ideología. Incluso en este punto, el símil con el proyecto arquitectónico sigue vigente, ya que este último presenta una respuesta rigurosa, precisa y, sobre todo, unívoca, de aquello que se quiere documentar para que, posteriormente, se construya.”

