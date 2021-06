Vivimos en el futuro

Por: Na Pai



Es muy popular la idea tecno-utópica de que llegará un día en que no tendremos que trabajar porqué las máquinas hagan lo por nosotros. Pues bien, a pesar de haber pasado bastante desapercibido, ese día ya ha llegado. Os expondré algunos hechos experimentados por mí mismo que lo constatan así como algunas fuertes implicaciones en nuestras vidas que vale la pena tener en cuenta:

Llevo más de 20 años vendimiando en mi pueblo del Penedès. Hace diez años todo el mundo cosechaba la uva a mano y ahora es una práctica en desuso, las máquinas han suplantado cientos de recolectores. En la viña sólo queda el conductor de la máquina y quien transporta la uva como yo. Lo mismo ocurrió hace más años con el deshojar: aparecieron máquinas deshojadoras y ahora deshojan a mano cuatro gatos, ya sea por nostalgia o porque les queda alguna viña vieja sin emparrar (no preparada para pasar la máquina). Prácticamente la única tarea que queda donde el labrador toque de pies en el suelo es la poda. Aunque hay que decir que ahora se poda con tijeras eléctricas con las que no es necesario ejercer fuerza para cortar un dedo o la nariz cuando te agarras el cigarro olvidando que llevas las tijeras en la mano (basado en hechos reales). Los agricultores tienen vidas más descansadas pero también más alienantes y deshumanizadas: se han perdido las conversaciones y los cantos mientras se trabaja. Los dolores de cabeza no se han terminado, a menudo alguna pieza falla y los agricultores no son mecánicos. Tampoco se han hecho más ricos, se endeudan comprando máquinas y siguen a merced de los cavistas que ponen el precio que quieren a la uva.

