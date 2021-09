ASESORAMIENTOS de IDENTIDAD DIGITAL por STEPIENYBARNO.

¿Cuántas veces te has planteado si necesitas una web o quizás ya sea hora de renovar la que tienes? o ¿Qué hacer para que posibles clientes te puedan encontrar en la red?

Estas preguntas y muchas más son las que nos hacen constantemente nuestros clientes. Normalmente, la respuesta no es única ni fácil; pero nosotros, con más de 10 años de experiencia en la red, damos claves que ayudan a otr@s arquitect@s a que su día a día sea mejor.

Si quieres saber más de este servicio que tenemos para ti, no tienes más que seguir leyendo.

¿Quieres mejorar tu visibilidad en la red y aumentar tus posibilidades laborales?

Desde el 2003 en que montamos nuestro estudio no ha cesado nuestra pasión por la arquitectura y por el día a día de los arquitectos.

Es decir, como tú, somos arquitectos y te podemos entender a la perfección.

Llevamos 15 años en la red y más de 10 ayudando a otro@s compañer@s a mejorar su visibilidad en la red y, en consecuencia, aumentar sus posibilidades laborares.

Las preguntas que tú tienes en mente para mejorar tu rastro digital o hacerte (o no) tu nueva web, son las que habitualmente nos plantean y durante todo este tiempo son muchas las personas a las que hemos ayudado aclarando cuestiones de este tipo.

¿Significa esto que con una sola sesión con nosotros te lloverán los clientes? Evidentemente, no. Pero, seguramente, te servirá para tener mucho más claro por dónde tirar y qué hacer en estos momentos que quizás sean complicados para ti.

Por todo ello, tenemos este servicio de asesoramiento particular y personalizado a tu disposición. Nos encanta lo que hacemos y sabemos que no es fácil tener una visión clara y acertada de lo que pasa en este entorno 2.0. Aun menos si lo llevamos a nuestro particular mundillo arquitectónico donde muchas de las técnicas de marketing y ventas que funcionan en otros sectores, NO funcionan en el nuestro.

1_ Confianza

Los arquitectos tenemos tendencia a hacer webs que solo sirven para que otros arquitectos nos aplaudan; pero, para que un cliente entienda los beneficios de trabajar con nosotros.

Vivimos tiempos rápidos, quizás demasiado veloces. Captar la atención de un posible cliente es un esfuerzo titánico. Generar confianza es más complicado que nunca. Sin embargo, si damos con la tecla correcta, conseguiremos que nos presten atención y con acciones muy estratégicas conseguiremos ir generando confianza y estar en la mente de posibles clientes.

2_ Estrategia y Táctica.

Muchas veces, invertimos mucho tiempo en estar en una red social o compartir vídeos sin ton ni son. Es un tiempo que si no está organizado y tiene un objetivo no termina de ser eficiente. Por ello, es importante pararse a planificar en función de un objetivo claro. A partir de ahí surge la estrategia y se pueden analizar posibilidades. Cuando ya se tiene esto claro, podemos pasar a la táctica y concretar qué acciones concretas podemos hacer para comunicarnos y mejorar nuestra presencia online.

Si haces un Proceso de mirada interna de lo que es tu labor profesional te servirá para tener mucho más claro por dónde tirar y qué hacer en estos momentos que quizás sean complicados para ti. Es importante que tengas muy claros cuáles son tus puntos fuertes y los que no lo son tanto.

Desde ahí, con una buena guía todo será más sencillo. Parece que tener una buena presencia digital es algo sencillo; pero, no lo es. De hecho, si no tenemos claras las reglas del juego será casi imposible captar la mirada de un posible cliente.

Si quieres ver lo que dicen otros arquitectos echa un ojo a estos vídeos:

3 Inversión en nuestro Asesoramiento de Identidad Digital.

OPCIÓN 1

1 sesión de 60 minutos: 150 Euros + IVA

Si estás en una situación laboral complicada podemos aplicar un 25% de descuento

OPCIÓN 2

Pack de 3 sesiones de 60 minutos: 300 Euros + IVA

Si estás en una situación laboral complicada podemos aplicar un 25% de descuento

OPCIÓN 3

PID personalizado (Proceso de Identidad Digital): tiempo medio estimado 3-6 meses.

Para más información ver estos posts:

PROYECTO DE IDENTIDAD DIGITAL PARA PACHO CAMINO.

PROYECTO DE IDENTIDAD DIGITAL PARA BONSAI ARQUITECTOS.

Precio a concretar.

Si ves que te podemos ayudar, sólo tienes que mandar un correo a:

blog@stepienybarno.es

Asunto: Asesoramiento de Identidad Digital por Stepienybarno