Lo que no te puedes perder esta semana en Madrid Design Festival: un recorrido entre árboles y soluciones de diseño contra la sequía

Por: Beatriz Fabián



Desde: El País



Fotografía: Las sillas Roll de los valencianos MUT Design y una obra de Carla Fuentes que forma parte de la exposición ‘Mujeres x Mujeres’, en El Garaje de Sancal.Administrador

Aunque las muestras dedicadas a Matador 25 años. Viaje al corazón de una revista mítica, Connective Nature by Finsa e Inferencias. Nexos en el diseño contemporáneo finalizan el 13 de marzo, la programación de Madrid Design Festival se prolonga hasta el día 31. La exposición La destrucción de un archivo, de Belén Esparza, forma parte del programa del Festival OFF y puede visitarse en _2B space to be (Benigno Soto, 14). La muestra está dedicada al trabajo como artista visual de esta arquitecta del estudio Blasco Esparza cuya labor como directora de la Oficina de Rehabilitación de la zona sur de Navarra refleja su estrecho contacto con maestros artesanos que le enseñaron técnicas tradicionales de la construcción. Una oportunidad para conocer el resultado de sus experimentaciones fuera del terreno de la arquitectura.

