CURSO ONLINE DE IDENTIDAD DIGITAL para ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (EDICIÓN 12)

Ya está aquí una nueva edición de nuestro curso online de Identidad Digital para ESTUDIOS DE ARQUITECTURA. Y en estos más de DIEZ años de cursos online, ¡van 12! siempre hemos intentado estar al día y contarlo de manera sencilla y amena.

Como bien sabéis, se trata de un curso hecho por arquitect@s para arquitect@s, en los que tratamos temas que tienen que ver con la reputación digital, el marketing online o la comunicación.

Si ves que te interesa aumentar tu visibilidad en la red y, por lo tanto, mejorar tus posibilidades laborales, éste es tu curso.

Con ello, durante UN MES entraremos en el maravilloso mundo de la Identidad Digital, en un formato cómodo y flexible. ¿Te animas?

Como siempre te insistimos, es prioritatirio que consolidedes tu web-blog y además estés con la mayor presencia posible en las redes. En este año, estar en Instagram es fundamental. Podemos tener mucho impacto sin pasar por taquillla. En Facebook esto ya es más complicado. Mientras tanto Twitter sigue siendo una red social muy útil, pero que cuesta mucho hacerse un hueco.

A todo esto hay que sumar el mundo audio-visual que ha llegado para quedarse y que conviene sacarle partido tanto desde el perfil de Instagram como desde el canal de youtube.

En cada edición, intentamos contextualizar al máximo lo que está pasando en cada red social; así como, poner ejemplos concretos de arqutiect@s que estén destacando en cada una de ellas.

Facebook: Es importante distinguir las posiblidades que te puede dar un perfil de las que te da una página . A su vez, hablaremos de la importancia de los grupos de facebook. También, de las limitaciones de alcance de las propias páginas y cuándo es adecuado usar una estrategia de campañas de pago.

Twitter: Sigue siendo una red social muy potente en nuestro mundillo arquitectónico. El «problema» es que el alcance que antes te aseguraba tener muchos seguidores, hoy se ha difuminado. Twitter premia la interacción y la constancia. Veremos como, a pesar de que hay que picar mucha piedra, se puede tener mucho impacto.

Instagram: A día de hoy, es la red social estrella para tener cierta visibilidad en poco tiempo y, además, sin gastar dinero. Eso sí, para que nos vaya bien por allá, hay que entender muy bien bien la complejidad de esta red social. NO vale con subir fotos bonitas y ya. Es el momento de la estrategia combinada: imágenes + carruseles + vídeos en muro + Reels + Historias. Si no aprovechamos todos los recursos de Instagram su algoritmo no será generoso con nosotros.

Fechas: Todo el mes de JUNIO 2022 Dónde: online. Cómo: horario flexible. Precio: En promoción.

“(…) lo que más destaco del curso es el debate que se generaba dentro de los participantes con las intervenciones de stepienybarno.

Me ha sorprendido y me ha gustado mucho el enfoque más humano de todo el tema de las personas que están detrás y delante de las cosas que comunicamos.

Realmente Stepienybarno son unos expertos facilitadores. Saben de lo que hablan y lo hacen muy bien. Creo que todo arquitecto que quiera trabajar por su cuenta debería hacer este curso.

La comunidad online del curso, en general, ha estado muy bien, de manejo sencillo y posibilitaba el debate entre nosotros.” Iratxe Marian

Si ves que te cuadra, apúntate cuanto antes pues las plazas son limitadas y se han acabado en todas las ediciones.

Edición 12 de nuestro curso online de Identidad Digital para arquitectos y arquitectas

