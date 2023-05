El cortante en vigas de madera (Parte 2º, refuerzos)

Por: Oriol Palou



Desde: maderayconstruccion

Me suena mejor en inglés (no news, good news) pero igualmente en español que no haya noticias es buena noticia, y en las obras esto se cumple de manera diáfana. Por eso, cuando me llama un cliente de una obra entregada meses atrás, en la que no había alardes, excentricidades ni misterios que hicieran pensar en problemas, llamaba por supuesto para decirme que una de las jácenas principales de madera laminada, la que tenía mayor carga de la obra, había amanecido con una grieta horizontal y a pesar de que por suerte el encargado lo apuntaló sin perder un minuto, el marrón está encima de la mesa. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué debo hacer?

