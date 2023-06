Plan especial Cabanyal-Canyamelar

Por: Jose Fariña



Desde: elblogdefarina

Fotografía: El barrio del Cabanyal Fuente: travel

El pasado día 26 de enero de 2023 el Ayuntamiento de Valencia aprobó de forma provisional el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar. A pesar de que no suelo escribir artículos demasiado centrados en el planeamiento, dado el interés que tiene debido al conflicto suscitado entre vecinos y Ayuntamiento, me he decidido a plantear el tema a pesar de las dificultades que conlleva para el lector no especializado. En otros lugares del blog ya se ha aludido al enfrentamiento producido en Valencia por la pretendida prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez hasta llegar al mar, a través del tejido del antiguo pueblo de pescadores del Cabanyal algunos de cuyos elementos tienen una evidente importancia cultural. De ahí el interés por ver la forma en que el planeamiento puede abordar un problema tan complejo.

