Zaida Muxí: «Hay que cambiar esa ciudad pensada sólo para hombres que trabajan»

Por: Teresa Garcia



Desde: laprovincia

Fotografía: Zaida Muxí, ayer, en su intervención en las Jornadas de urbanismo con perspectiva feminista . | | ÁNGEL SARMIENTO

La arquitecta y urbanista Zaida Muxí Martínez (Buenos Aires, 1964) plantea en esta entrevista la necesidad de cambiar el diseño de unas ciudades que han sido pensadas para un hombre que trabaja y tiene todo resuelto. Profesora y teórica del urbanismo con perspectiva feminista, autora de Mujeres, casas y ciudades, abrió ayer en las jornadas de Urbanismo con perspectiva de género ‘El Espacio está lleno de Luz’, organizadas por la Concejalía de Urbanismo.

Usted afirma que las ciudades tienen género, más en concreto género masculino, ¿En qué se nota ese carácter?

El género masculino asigna a los hombres una serie de roles que se caracterizan por ir a su trabajo productivo, cobrar y volver sin responsabilizarse de nada más que de sí mismos. Y al género femenino se asignan los trabajos que la mayoría de las mujeres hacemos, además del productivo, que tienen que ver con cuidar de la vida en general, cuidar la casa, cuidar de los otros, de los niños y las niñas… Eso implica un uso de la ciudad muy diferente del que hace el género masculino. Como la ciudad se ha pensado desde la experiencia del género masculino, no se han tenido en cuenta las necesidades del género femenino, como son ciudades que tengan barrios mezclados, actividades que se puedan hacer caminando, que no todo se tenga que hacer en coche, cuyo uso es más exclusivo del hombre. Ese tipo de ciudad, con barrios en los que para ir a la escuela los niños tienen que ir a la otra punta de la ciudad o necesitas un coche para ir al supermercado, está pensada para alguien que sólo hace eso y tiene un coche, porque si no es muy difícil de conciliar todas esas actividades.

