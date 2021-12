Oriol Bohigas, un urbanista intelectual

Por: Jordi Amat



Desde: El País



Fotografía: Oriol Bohigas, en su casa en la plaza Real de Barcelona, en 2010.carles Ribas

La noche del 25 al 26 de julio de 1992, es decir, la noche de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Oriol Bohigas –tenía 66 años, era uno de los padres de la Barcelona moderna– escribió en catalán una carta al alcalde Pasqual Maragall. La cita es larga, pero vale la pena porque es lúcida, es conmovedora y es una autobiografía implícita del lugar que el urbanista Bohigas sabía que le correspondía en la historia de su ciudad.

“No puedo dejar pasar esta fecha sin manifestarte mi admiración y mi agradecimiento como ciudadano. Ya lo sabes, y te lo he dicho muchas veces, pero es necesario volver a afirmarlo precisamente hoy, cuando toda tu inmensa tarea, tu inteligencia y tu imaginación han alcanzado los objetivos previstos. Esta ciudad que tú has fabricado, estas ilusiones que nos has comunicado son un acontecimiento extraordinario en lo que todos nos vemos fundamentalmente relacionados. A partir de ahora la ciudad es ya otra cosa, con más posibilidades y también con más obligaciones. Yo creo que todos se verterán con entusiasmo hacia los retos del futuro precisamente porque tú ya ente educado en este esfuerzo”.

