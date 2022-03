Francis Kéré premio Pritzker 2022

Aunque bien sabemos que el galardón no eligen al mejor arquitecto del mundo, sí que quien lo recibe normalmente es uno de los mejores. Y dicho esto, podemos entrar en qué es mejor y o no dentro de nuestro mundo arquitectónico. Difícil cuestión que según como se mire, seguramente, no tiene fácil solución. Lo que está claro es que, de cara a la sociedad, este es el premio más prestigioso y es la única vez que la prensa generalista se pone de acuerdo en darnos un espacio que normalmente nos niega.

En esta ocasión, el premio valora el fondo y no la forma, los valores y nos las apariencias. Nosotros estamos felices de que así sea y, en estos tiempos tan de instagram, nos conviene recordar la importancia de la buena arquitectura.

“No se trata de hacer, sino de enseñar a hacer”. El primer arquitecto africano en ganar el premio Pritzker marca un cambio de paradigma en la historia de este galardón al celebrar a un profesional que consigue actualizar la tradición y reunir dinero para construir por encima de reconocer al que mejor construye con medios menos limitados. Diébédo Francis Kéré (Gando, Burkina Faso, 1965) representa al arquitecto como guía para el cambio hacia una construcción más sostenible ―con medios locales y más lógica que tecnología― colaborativa y compartida. También la esperanza de que la arquitectura ayude más a mejorar la suerte de mucha gente que la fortuna de unos pocos. ANATXU ZABALBEASCOA

