UN NUEVO FUTURO: CONSTRUIR EN EL METAVERSO

Nuestra amiga y colaboradora, Susana Gallego, nos hace llegar este post que es muy interesante. Si eres de los que piensa que el METAVERSO no es más que una moda o algo para frikis, te animamos con más ahínco a echarle un ojo.

Construir en el metaverso

Desde las novelas de Julio Verne, varios escritores se han aventurado a predecir el futuro. Películas como “Back to the future” imaginaban un 2015 lleno de coches voladores, edificios completamente domotizados y servicios como Alexa. Ahora llega el Metaverso, y resulta que nuestro porvenir parece estar en gafas virtuales y avatares. Marty McFly se ha convertido en Wade Watts de “Ready Player One” (siempre Spielberg).

El metaverso es un universo paralelo, digital e intangible, que está en continuo crecimiento. De hecho, la palabra metaverso está formada por meta: más allá, y verso: universo. La primera vez que se nombra es en la novela de ciencia ficción Snow Crash, de Neal Stephenson (1992). En el metaverso conviven nuestros avatares, marcas, ciudades, etc.

El usuario en el metaverso

Este universo digital no desaparece cuando el usuario sale, no tiene botón de pausa, o fin. En él todo es a escala global y simultáneo, todo ocurre en directo y de forma sincronizada. Los mundos del metaverso tienen sus propias reglas, con normas que los usuarios aceptan al firmar sus términos y condiciones, de momento, no existe un marco legal específico para regularlo. Pero lo que realmente es novedoso en este internet 3.0 es que el contenido que crea el usuario es de su propiedad, son activos digitales portátiles, y se pueden transferir. Los usuarios pueden moverse con su avatar de un metaverso a otro, y pueden establecer relaciones comerciales sociales, estableciendo contacto con vendedores o compradores. Todo es susceptible de ser “tokenizado”: un tuit, una obra de arte, un bolso, o un pedazo de tierra (virtual).

Nos encontramos ante un nuevo mundo, lleno de posibilidades, al más puro estilo Far West. Varias plataformas ofrecen universos virtuales, similares a el que en su día ofrecía el videojuego Second Life y las empresas ya se han lanzado a poner su bandera en este nuevo territorio. Han surgido inmobiliarias especializadas en la comercialización de tierra virtual en los metaversos, como Metahood o Metaverse Property, que ofrecen ya servicios de real estate en Decentraland, The Sandbox, Somnium, Upland y Cryptovoxels. Y no solo están especializadas en compraventa, también en arrendamientos y gestión de propiedades, para aquellas marcas que por cautela aún no están comprando pero si quieren ofrecer sus productos allí.

Decentraland

Según un artículo de El Economista, en 2021 se invirtieron más de 500 millones de dólares en suelos y edificios virtuales y se espera que en 2022 la inversión supere los 1.000 millones de dólares. Genesis City, la ciudad virtual que ha creado Decentraland para que los usuarios generen sus avatares y paseen por ella, tiene a la venta 900.000 parcelas y algunas han sido vendidas por más de 200.000 dólares (al cambio en Mana, la criptomoneda de Decentraland). Como en la vida real, los precios varían en función de su ubicación. En su zona más comercial, la firma de inversión canadiense Tokens.com ha realizado la segunda compra con más inversión en terreno online hasta el momento: 2,3 millones de dólares por un espacio virtual cuyas dimensiones reales serían similares a medio campo de fútbol. El récord lo tiene Republic Realm, con la compra de un territorio vitual en The Sandbox por 4,3 millones de dólares. Metrovacesa, ha sido la primera promotora española en introducirse en este mundo virtual, comercializando la promoción Málaga Towers en Decentraland.

Vídeo de lanzamiento de Decentreland, el primer mundo virtual totalmente descentralizado

El Arquitecto en el metaverso

Para un arquitecto, estos mundos virtuales pueden ser una salida laboral con múltiples ventajas. Las limitaciones del espacio físico desaparecen. Los costes de construcción, el código técnico, la meteorología… dejan de ser un problema. Uno de los primeros estudios en lanzarse a construir ha sido el estudio Zaha Hadid Architects, que ya ha diseñado parcelas en Liberland y ha presentado «NFTism», una galería de arte virtual en Art Basel Miami que explora la arquitectura y la interacción social en el metaverso. Incluso hay arquitectos que construyen a tiempo completo en el metaverso, como Kirk Finkel (Untitled, XYZ).

No es un mundo para todos, seamos sinceros, hay que tener unos importantes conocimientos 3D, pero es un mundo más. Hasta ahora, hemos intentado construir en islas misteriosas, en el fin del mundo, incluso en la luna. Y aunque en 1863, en la novela “París en el siglo XX”, Verne ya nos habló de una red mundial de comunicaciones, pocos podíamos esperar que el futuro termináramos construyendo en un mundo paralelo virtual. ¡Queda mucho por hacer y el futuro nos espera!

Susana Gallego es community manager y colabora con Stepienybarno desde hace casi 10 años. Actualmente se encuentra inmersa en el proyecto feedthebit.com de soluciones digitales de visualización y marketing junto a empresas como Iralta VR.