Ya puedes VENDER tus PROYECTOS en el METAVERSO

Ya es posible que ofrezcas tus proyectos en el nuevo METAVERSO de FACEBOOK.

El mundo virtual parece que ha llegado para quedarse y los arquitectos tienen una nueva ventana de oportunidad para darse a conocer y conseguir encargos.

Las perspectivas son bastante interesantes y algunos arquitectos del starsystem, como Nouvel y Foster, ya llevan tiempo realizando arquitectura pixelizada.

Como ves, la revolución está en marcha y nosotros te la contamos en este post.

…

FACEBOOK y Epic Games no sólo apuestan por su flamante buque insignia, el nuevo internet o METAVERSO, sino que le han dado todo tipo de mimos y cuidados.

La idea de un mundo virtual donde poder tener una vida paralela e incluso hacer pagos y ventas no es nueva. Lo que sí que es novedoso es que esto se pueda hacer en tiempo real pagando en dólares, euros y criptomonedas.

De hecho, la tendencia principal en el mundo de las criptomonedas es invertir en bienes raíces virtuales-digitales. Para quien use bitcoins o las nuevas pesetas el porcentaje de beneficio se dispara. Esto sin contar que no declarar las transacciones económicas que se hacen en el mundo virtual, por ahora, es alegal pero no ilegal.

Pero trayendo el tema a nuestro mundillo arquitectónico, podemos ver que arquitectos de la talla de Nouvel, Piano o Foster ya llevan tiempo “construyendo” en el imperio de Mark Zuckerberg. Es más el papá de Facebook se autodeclara como el nuevo mecenas de la arquitectura y apunta: “Los arquitectos serán los nuevos influencers del mundo virtual. Necesitamos arquitectura para levantar nuestro mundo digital y no vamos a escatimar esfuerzos, recursos ni dinero. En España quiero contratar a los mejores. He hablado con Campo Baeza, pero me ha dicho que no ve claro el tema de la luz y el espacio. Es cierto que, a día de hoy la luz de mi universo digital no es igual que la del sol, pero estamos trabajando en ello, y confiamos en que Alberto recapacite su decisión”.

Como curiosidad, diremos que para la nueva sede virtual del propio FACEBOOK, se ha lanzando un concurso mundial en que puede participar cualquier arquitecto. En realidad, cualquier persona porque no hace falta un título concreto. Por lo que hemos visto, ya hay más 10.000 participantes apuntados y, según las bases, los 100 que pasen la primera ronda tendrán una remuneración de más de 50.000 euros tan sólo por seguir “jugando”.

Mientras tanto, otras voces no lo ven tan claro y desde el propio SCAE apuntan: “ Todo parece muy bonito, pero no queda claro cómo se aplicará la normativa ni la responsabilidad que se contrae en el caso de que haya alguna desgracia. Vemos que llueve mucho en este mundo digital y bien sabemos que el agua es muy peligrosa. El metaverso debería ser un ecosistema abierto e inter-operable NO dominado por un único agente. En cualquier caso, es importante garantizar la colegiación obligatoria también por allá.”

De hecho, el tema de accidentes en el METAVERSO está siendo muy polémico y hay varios bufetes de abogados en pleitos desde hace meses sin que ningún juez, hasta ahora, tenga clara la sentencia. Es más, uno de los pleitos se lleva a cabo directamente en el propio mundo digital.

Hasta ahora, Internet era un catálogo de hipervínculos; pero, con la nueva propuesta, se da cancha al el potencial de experiencias 3D.

Esto no es un cambio de formato es una revolución digital.

En cualquier caso, lo que sí que está ya disponible es la nueva red social de arquitectos virtuales, MetArq.

En muchos casos, ya no hay estudio físico de los arquitectos ni tan siquiera página web. Lo último es montar tu propio videojuego arquitectónico y desde ahí contactar con miles de potenciales clientes. Si a esto unimos unas buenas gafas de realidad aumentada, con muy poca inversión muchos arquitectos nativos digitales se posicionan con miles de seguidores.

En ella, estos jóvenes, sin mucha o nada de obra construida, están tomando ventaja a otros arquitectos de la vieja escuela que se resisten a aparecer en ella.

El nuevo Matrix genera un campo de juego fértil para los más digitales o aventureros.

Entre los comentarios que vemos por alla podemos leer:

“Este mundo digital es como estar en el antiguo oeste, está todo por construir (literal) y quien más y mejor controle el mundo de los renders se llevará el gato al agua” @PalomaEpi

“El METAVERSO me ha dado la oportunidad de presentar mi proyecto de PFC y que un cliente estupendo lo haya comprado por 6 millones de las antiguas-nuevas pesetas. Hasta ahora vengo usando programas como 3Ds Max ultrapix y ZBrush Painter. Grashoper tiene potencial, pero hay que combinarlo con Blender 3.0.” @Martaasturiana

“Estamos cobrando el equivalente a un 20% del PEM en honorarios y la dirección de obra no tiene Dro. Por el último proyecto me llevé 100.0000 dólares en bitcoins. Pronto no habrá otra opción que unirse al nuevo juego. De lo contrario, no sobrevivirás como empresa. Estoy feliz con mis proyectos virtuales” @arquialbert

Por lo que vemos en las últimas tendencias de la plataforma, Fornite y Minecraft se llevan la palma en cuanto a pre-diseños y visualizaciones. La Inteligencia Artificial ocupa cada pixel de esta realidad paralela. La arquitectura icónica y formalista está a la orden del día.

Lo nuevo parece ser una combinación de hologramas y mundo digital. Por ahí, en la hibridación, parece que van los tiros de la actualidad.

Mientras tanto, recordamos que cuando llegó CAD muchos arquitectos siguieron pensando que el rotring sería insustituible. Hoy, parece que la arquitectura entra en una nueva dimensión.

Según el influencer, @Arquitera, “Desde un prisma sostenible no podemos seguir construyendo más. Rehabilitar está bien, pero donde podemos seguir creando con libertad en el el metaverso. Eso sí, quien tenga más poder de influencia o seguidores irá marcando tendencia. El último diseño que hicimos desde mi Metacoworking ha tenido un millón de likes y promete ser el proyecto del año. Si fuera así, la fundación Rockeffer lo comprará por más de 1 millón de dolares. “No está nada mal!! Y todo esto desde Andorra ;-)”

Desde Stepienybarno, en un día tan señalado como hoy, 28 de diciembre, no nos atrevemos a opinar sobre el tema.

Temas como la intimidad, la protección de datos o la dignidad personal quedan en el aire.

Parece todo muy bonito, pero os animamos a tener las necesarias precauciones y no ser demasiado ilusos.

!Cuéntanos cómo ves tú esta nueva realidad!

