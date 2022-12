¿Una casa en MARTE para AMANCIO ORTEGA? De la mano de JEAN NOUVEL

Jean Nouvel será el arquitecto encargado de construir la futura casa de Amancio Ortega en Marte.

Lo que comenzó con un encargo a Alberto Campo Baeza para construir su nueva casa en la Moraleja, acabó con este loco proyecto extraterrestre.

En este artículo, os contaremos todo sobre la renuncia de nuestro arquitecto de la luz y del espacio. Con su dimisión y la llegada del arquitecto francés, el proyecto pasó del planeta tierra, a la luna. Finalmente, por problemas legales, la casa se ubicará en Marte.

Una rocambolesca historia, no exenta de tensión e intriga.

Todo pintaba muy bien cuando, a principios del año 2022, el señor más rico de España encargó su nueva vivienda al fantástico arquitecto Alberto Campo Baeza. El encargo iba sobre ruedas y el lugar elegido era una amplia parcela en la Moraleja, con un desnivel moderado.

Campo Baeza realizó un proyecto comedido, contenido y, sobre todo, lleno de sensibilidad.

Como era de esperar, el proyecto, en un principio, fue muy bien recibido por Amancio y la casa se llegó a desarrollar hasta el nivel de proyecto básico.

Pero, llegado este punto, comenzaron los “Yaque”; ya que estamos, ¿por qué no hacemos una pequeña galería de exposiciones? Y así fue, la galería se integró en una de las alas de la vivienda.

Posteriormente, el cliente pensó que, ya que estamos, sería bueno poner un helipuerto para poder despegar con celeridad con su helicóptero privado. Así, el proyecto fue creciendo y, con cada entrega de nivel básico, aparecía un nuevo requerimiento.

En palabras de Campo Baeza: “Todo iba bien, pero con los continuos cambios nos hacía comenzar casi desde el principio una y otra vez. La última modificación fue la integración de un ring de boxeo al lado del salón, lo cual no dejó de sorprenderme porque creo que Amancio ya no está para estos trotes”.

Pero lo que terminó de desmotivar a Campo fue un cambio demasiado radical: el proyecto pasaba de estar en el planeta Tierra a la Luna.

Siguiendo con Campo: “Amancio, de un día para otro, me dijo que había comprado una parcela en la luna y que tenía invertidos 1.000 millones de dólares en desarrollar la tecnología para llegar y habitar nuestro satélite. Por un lado, me sorprendió que si en todos estos años nadie ha sido capaz de volver a la luna (en el caso de que fuera cierta la primera llegada), ahora vaya a ser tan sencillo.

Por otro lado, a pesar de doblar los honorarios, me desmotivé del proyecto y vi que iba totalmente en contra de mis principios. Así que, sencillamente, renuncié. Amancio se enfadó mucho; pero, creo que hice lo correcto”.

Sin embargo, Amancio Ortega lo tiene bien claro: “Cuando me enteré que los ricos de verdad como Elon Musk y Bezos estaban haciendo sus encargos para sus viviendas en el espacio, pensé: yo no puedo ser menos. No lo hago tanto por mí como por España. Quiero que estemos a la cabeza mundial del emprendimiento. Además, si algo hemos aprendido de la pandemia es que nos podemos ir al garete en cualquier momento y necesitamos expandirnos. Eso sí, como siempre, mientras otros ofrecerán viviendas en Marte o la Luna a precios desorbitados, yo ya tengo fichadas varias constructoras indias que harán la futura vivienda económica más allá de nuestro planeta. Seremos la punta de lanza de la economía sostenible inmobiliaria extraterrestre. Yo tengo pensado donar mi fortuna a causas benéficas e irme con lo justo a Marte. Será parecido a la conquista del oeste, pero sin indios.”

Llegado este punto, es cuando el empresario leonés anuncia un concurso para su nueva casa en la Luna. Se presentaron todos los arquitectos del Star System, quedando en la final Bjarke Ingels (BIG) y Nouvel arquitectos.

En un principio, se pensó en un encargo directo a Amey Kandalgaonkar, pues ya tiene experiencia en este tipo de proyectos; pero, se desechó esta opción al comprobar que su estudio de arquitectura sólo existía en el metaverso.

Finalmente, en una presentación comandada por la polémica, el encargo cayó en manos del estudio francés.

En este sentido, pudimos ver en en Twitter de Ingels el siguiente tuit: “Yo no sabía que el proyecto acabaría en Marte y otros tenían información privilegiada”.

Es decir, el G.M.E (gobierno mundial extraterrestre) dictó sentencia unilateral para evitar la construcción de la vivienda por no presentar el certificado de propiedad de la parcela. Así que, el proyecto se trasladó a Marte y ahí, de momento, estará ubicado.

El nuevo proyecto avanza y, en este caso, el G.M.E ha dado el visto bueno pues al parecer el expresidente de Inditex sí ha podido presentar el certificado de propiedad de una parcela de una hectárea en Marte. Los abogados de Ortega afirman: “En su día, ya una persona compró parte del Sol y vimos que legalmente podría ser posible. Y lo que es posible para nuestro buffet es siempre un reto. Reto que hemos superado. Ahora, estamos hablando con otros empresarios de primer nivel para poder hacer una colonia en el planeta rojo. Shakira y C. Tangana ya han comenzado los encargos de sus viviendas; pero, actualmente, no se sabe el arquitecto que las hará.”

En fin, una historia llena de incongruencias y misterio de cuyo final no sabemos. De hecho, las últimas filtraciones apuntan que todo terminará quedando en un “simple” proyecto en el metaverso.

Continuaremos informando.

* Hoy es 28 de diciembre y el texto está escrito para el Día de los Inocentes.

